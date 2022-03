Почему китайцы поддерживают российскую спецоперацию на Украине

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

Наш разговор о публикации в The New York Times, заголовок такой: "Почему китайский интернет приветствует российское вторжение" (на Украину, понятно). Факты в статье попросту великолепные. Начиная с первой фразы: если Владимиру Путину нужна международная поддержка его действий на Украине, то ему надо искать ее в китайской блогосфере.Оказывается, первое и длинное (почти часовое) выступление российского президента в прошлый четверг было немедленно переведено целиком на китайский, и за 24 часа перевод набрал 1,1 миллиарда просмотров. Причем доминировал полный восторг. Это очень старая поговорка — насчет того, что миллиард китайцев не может ошибиться, — но старая или нет, она тут уместна.Восторг выражается такими фразами: "Если бы я был русским, Путин был бы моей верой, моим светом". Неумеренные эмоции не запретишь. Но можно и так: "Почему я был растроган до слез этой речью? Потому что вот так они (западники. — Прим. ред.) обращаются и с Китаем".Есть ли в сетях те, кто не согласен? Конечно же, — китайское общество очень динамичное и спорящее. Но американская газета просто не может не признать, что эти голоса весьма немногочисленны.И все-таки не забудем, что это The New York Times. Как же она старается найти трещины в китайском монолите — например, сопоставить неумеренные восторги публики с умеренной и взвешенной позицией официального Пекина (вот здесь, видимо, ее самая свежая версия). И если с прошлой недели что-то в Китае изменилось, то только в сторону ужесточения к Западу — если не официальных речей, то выступлений публицистов.Наверное, самое эффектное из них — материал из "Жэньминь жибао". Текста там минимум — в виде подписей под карикатурами, которые раньше уже мелькали в китайских СМИ. И из картинок все предельно ясно. Хотя заголовок этого вернисажа — "Пусть мир вернется на Украину".Возвращаясь к американской публикации. Она гневно перечисляет официальные и весьма жесткие высказывания в китайской столице. Оказывается, был такой эпизод на брифинге в МИД сразу после начала боевых действий: тамошнюю Марию Захарову — Хуан Чуньин — спросили насчет призыва США к Китаю сделать антироссийские заявления. Хуан ответила: "США не в том положении, чтобы диктовать что-то Китаю". И напомнила, что в 1999 году в Белграде американскими бомбами были убиты три китайских журналиста, добавив: "НАТО все еще не заплатила этот кровавый долг китайскому народу".Эта последняя фраза пошла по всем соцсетям, набрав опять же более миллиарда просмотров.Завершая разговор о замечательной американской статье, отметим ее концовку: "постепенно онлайновые прорусские настроения в Китае могут и пойти на спад". Это все, что осталось, — надежда.Но мгновенная и абсолютно спонтанная реакция молодого поколения китайцев на украинские события — это факт, как и то, что позиция тамошнего экспертного сообщества за последние дни заметно ужесточилась в отношении Запада, причем именно под влиянием общественного мнения.Это старая тема — сложные отношения китайских властей со своим молодым активным и весьма националистическим поколением, в основном живущем в Сети. Нет никакой уверенности в том, что это поколение очень уж подконтрольно Пекину, — скорее наоборот. Скорее общественное мнение еще дальше сдвигает китайские власти к поддержке… чего? Здесь они пытаются четко обозначить позицию: поддерживаем мотивы и причины решения Москвы, хотя, понятно, общей ситуацией недовольны и призываем все стороны к переговорам.Но тут начинает звучать вот какая тема: в очередной раз Запад не то чтобы пытается организовать "всеобщее осуждение" действий Москвы — тамошние пропагандисты начали заранее привычно выдавать желаемое за уже состоявшееся. В частности, называть позицию Пекина "нейтральной". Это уже было в 2014 году (припадок "крымских" санкций) и в прочих ситуациях, вплоть до веерных поездок чиновников Госдепартамента по всему миру для вымогательства того самого осуждения. Интересно будет сравнить ситуацию тогдашнюю и нынешнюю, по "штукам" осуждений или нейтралитетов. Например, что думают в Индии — на официальном уровне и на уровне публицистики: кратко скажем, что совпадений с китайской позицией тут более чем достаточно.Китай, однако, оказывается ключевой страной во всей этой истории. В том числе и в нашем экспертном сообществе, где, как водится, каждый ищет факты под свои сложившиеся убеждения. Там фигурируют какие угодно разговоры. От информации "источников", что в 2014 году Пекин предлагал Москве просто дать денег, но поступил отказ: сами справимся, давайте лучше подпишем пакет контрактов. И до других "источников", пугающих, что есть тайные указания пекинских властей тамошнему бизнесу не торговать с русскими.Однако по крайней мере умная часть Запада уже все поняла, и публикация в The New York Times — только часть картины. К сожалению, есть и другие части. Речь об отвратительной истории с тем, как попытались натравить вооруженных украинских националистов на вообще всех и всяких китайских граждан на Украине сегодня (а таковых там не так и мало — напомним, что Китай был до сего дня одним из двух первых торговых ее партнеров). Так вот, кто-то постарался вбросить в украинское инфопространство провокацию по поводу якобы высказываний, что жителям азиатской державы, желающим покинуть Украину, хорошо бы взять с собой по местной девушке. Начали разбираться, откуда эти сведения пошли, — получается, что с Тайваня. Но ретранслятором выступила медийная платформа — вы уже догадались — из США, снабдившая перевод китайских (тайваньских) шуточек мощным морализаторским текстом.И они хотят после такой подлости, чтобы китайское интернет-сообщество их любило?

