https://ria.ru/20220301/softline-1775818222.html

Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России

Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России - РИА Новости, 01.03.2022

Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России

Ужесточение санкционной политики в отношении РФ может повлиять на "дочку" Softline в стране, при этом сложившаяся ситуация никак не сказывается на деятельности... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:50

2022-03-01T13:50

2022-03-01T13:50

санкции

россия

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ужесточение санкционной политики в отношении РФ может повлиять на "дочку" Softline в стране, при этом сложившаяся ситуация никак не сказывается на деятельности компании на мировой арене, говорится в сообщении группы.Группа компаний Softline - международный поставщик комплексных технологических решений и услуг в сфере информационных технологий."Мы не ожидаем влияния на деятельность международного бизнеса за пределами России. У нас нет существенных операций в Украине", - говорится в сообщении. При этом Softline добавляет, что "усиление санкций может оказать дальнейшее влияние на нашу российскую дочернюю компанию".Согласно сообщению, представители группы пристально следят за ситуацией, ее правление полностью в курсе событий и подготовит дополнительное объявление в случае его необходимости.В октябре Softline провела IPO, в рамках первичного публичного предложения было размещено 53,333 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по 7,5 доллара за бумагу и привлечено 400 миллионов долларов. Размещение произошло на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775675897.html

https://ria.ru/20220225/ataka-1775000011.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, россия, экономика