https://ria.ru/20220301/softline-1775818222.html
Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России
Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России - РИА Новости, 01.03.2022
Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России
Ужесточение санкционной политики в отношении РФ может повлиять на "дочку" Softline в стране, при этом сложившаяся ситуация никак не сказывается на деятельности... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:50
2022-03-01T13:50
2022-03-01T13:50
санкции
россия
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ужесточение санкционной политики в отношении РФ может повлиять на "дочку" Softline в стране, при этом сложившаяся ситуация никак не сказывается на деятельности компании на мировой арене, говорится в сообщении группы.Группа компаний Softline - международный поставщик комплексных технологических решений и услуг в сфере информационных технологий."Мы не ожидаем влияния на деятельность международного бизнеса за пределами России. У нас нет существенных операций в Украине", - говорится в сообщении. При этом Softline добавляет, что "усиление санкций может оказать дальнейшее влияние на нашу российскую дочернюю компанию".Согласно сообщению, представители группы пристально следят за ситуацией, ее правление полностью в курсе событий и подготовит дополнительное объявление в случае его необходимости.В октябре Softline провела IPO, в рамках первичного публичного предложения было размещено 53,333 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по 7,5 доллара за бумагу и привлечено 400 миллионов долларов. Размещение произошло на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775675897.html
https://ria.ru/20220225/ataka-1775000011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, россия, экономика
Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России
Ужесточение санкций может оказать влияние на дочернюю российскую компанию Softline
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ужесточение санкционной политики в отношении РФ может повлиять на "дочку" Softline в стране, при этом сложившаяся ситуация никак не сказывается на деятельности компании на мировой арене, говорится в сообщении группы.
Группа компаний Softline - международный поставщик комплексных технологических решений и услуг в сфере информационных технологий.
"Мы не ожидаем влияния на деятельность международного бизнеса за пределами России
. У нас нет существенных операций в Украине", - говорится в сообщении. При этом Softline добавляет, что "усиление санкций может оказать дальнейшее влияние на нашу российскую дочернюю компанию".
Согласно сообщению, представители группы пристально следят за ситуацией, ее правление полностью в курсе событий и подготовит дополнительное объявление в случае его необходимости.
В октябре Softline провела IPO, в рамках первичного публичного предложения было размещено 53,333 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по 7,5 доллара за бумагу и привлечено 400 миллионов долларов. Размещение произошло на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской.