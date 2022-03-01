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Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России
Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России - РИА Новости, 01.03.2022
Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России
Ужесточение санкционной политики в отношении РФ может повлиять на "дочку" Softline в стране, при этом сложившаяся ситуация никак не сказывается на деятельности... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:50
2022-03-01T13:50
санкции
россия
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ужесточение санкционной политики в отношении РФ может повлиять на "дочку" Softline в стране, при этом сложившаяся ситуация никак не сказывается на деятельности компании на мировой арене, говорится в сообщении группы.Группа компаний Softline - международный поставщик комплексных технологических решений и услуг в сфере информационных технологий."Мы не ожидаем влияния на деятельность международного бизнеса за пределами России. У нас нет существенных операций в Украине", - говорится в сообщении. При этом Softline добавляет, что "усиление санкций может оказать дальнейшее влияние на нашу российскую дочернюю компанию".Согласно сообщению, представители группы пристально следят за ситуацией, ее правление полностью в курсе событий и подготовит дополнительное объявление в случае его необходимости.В октябре Softline провела IPO, в рамках первичного публичного предложения было размещено 53,333 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по 7,5 доллара за бумагу и привлечено 400 миллионов долларов. Размещение произошло на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775675897.html
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санкции, россия, экономика
13:50 01.03.2022
 
Ужесточение санкций может оказать влияние на "дочку" Softline в России

Ужесточение санкций может оказать влияние на дочернюю российскую компанию Softline

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ужесточение санкционной политики в отношении РФ может повлиять на "дочку" Softline в стране, при этом сложившаяся ситуация никак не сказывается на деятельности компании на мировой арене, говорится в сообщении группы.
Группа компаний Softline - международный поставщик комплексных технологических решений и услуг в сфере информационных технологий.
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"Мы не ожидаем влияния на деятельность международного бизнеса за пределами России. У нас нет существенных операций в Украине", - говорится в сообщении. При этом Softline добавляет, что "усиление санкций может оказать дальнейшее влияние на нашу российскую дочернюю компанию".
Согласно сообщению, представители группы пристально следят за ситуацией, ее правление полностью в курсе событий и подготовит дополнительное объявление в случае его необходимости.
В октябре Softline провела IPO, в рамках первичного публичного предложения было размещено 53,333 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по 7,5 доллара за бумагу и привлечено 400 миллионов долларов. Размещение произошло на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской.
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