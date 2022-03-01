Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sobyanin-1775931563.html
Боты кошмарят столичный бизнес из-за ситуации на Украине, заявил Собянин
Боты кошмарят столичный бизнес из-за ситуации на Украине, заявил Собянин - РИА Новости, 01.03.2022
Боты кошмарят столичный бизнес из-за ситуации на Украине, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированных информационных атаках на столичный бизнес и москвичей, основной поток идет из-за границы. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:06
2022-03-01T22:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
москва
владимир путин
украина
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c4b19a321a898d821c4ef0448f08f3c0.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированных информационных атаках на столичный бизнес и москвичей, основной поток идет из-за границы."Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки", — написал он в своем блоге.По словам Собянина, хакеры взламывают сайты, злоумышленники звонят гражданам и призывают выходить на улицы. За всем этим стоят крупные системные структуры.Мэр призвал не поддаваться на лозунги провокаторов и заявил, что попытки организации беспорядков будут пресекаться.Собянин подчеркнул, что власти сделают все необходимое для нормального функционирования города и защиты москвичей."Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", — заключил мэр столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9af017626993103de2ffb6ae99a772d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, владимир путин, украина, сергей собянин
21:06 01.03.2022 (обновлено: 22:46 01.03.2022)
 
Боты кошмарят столичный бизнес из-за ситуации на Украине, заявил Собянин

Собянин на фоне ситуации вокруг Украины призвал не поддаваться на призывы провокаторов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированных информационных атаках на столичный бизнес и москвичей, основной поток идет из-за границы.
"Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки", — написал он в своем блоге.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
По словам Собянина, хакеры взламывают сайты, злоумышленники звонят гражданам и призывают выходить на улицы. За всем этим стоят крупные системные структуры.
Мэр призвал не поддаваться на лозунги провокаторов и заявил, что попытки организации беспорядков будут пресекаться.

"Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплоченны. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет".

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Сергей Собянин
мэр Москвы
Собянин подчеркнул, что власти сделают все необходимое для нормального функционирования города и защиты москвичей.
"Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", — заключил мэр столицы.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 17:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМоскваВладимир ПутинУкраинаСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала