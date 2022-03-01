https://ria.ru/20220301/sobyanin-1775931563.html

Боты кошмарят столичный бизнес из-за ситуации на Украине, заявил Собянин

Боты кошмарят столичный бизнес из-за ситуации на Украине, заявил Собянин - РИА Новости, 01.03.2022

Боты кошмарят столичный бизнес из-за ситуации на Украине, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированных информационных атаках на столичный бизнес и москвичей, основной поток идет из-за границы. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:06

2022-03-01T21:06

2022-03-01T22:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

украина

сергей собянин

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированных информационных атаках на столичный бизнес и москвичей, основной поток идет из-за границы."Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки", — написал он в своем блоге.По словам Собянина, хакеры взламывают сайты, злоумышленники звонят гражданам и призывают выходить на улицы. За всем этим стоят крупные системные структуры.Мэр призвал не поддаваться на лозунги провокаторов и заявил, что попытки организации беспорядков будут пресекаться.Собянин подчеркнул, что власти сделают все необходимое для нормального функционирования города и защиты москвичей."Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", — заключил мэр столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, москва, владимир путин, украина, сергей собянин