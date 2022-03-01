https://ria.ru/20220301/shoygu-1775790839.html

Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине

Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:40

2022-03-01T12:40

2022-03-01T12:40

обострение ситуации в днр и лнр

россия

донбасс

в мире

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365450_0:0:1643:925_1920x0_80_0_0_ec4930602c6571a0f93e7d23eb8d31dd.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины"."Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - отметил министр.Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей"."Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - отметил министр обороны.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donbass-1775783095.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр