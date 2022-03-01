https://ria.ru/20220301/shoygu-1775790839.html
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:40
2022-03-01T12:40
2022-03-01T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины"."Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - отметил министр.Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей"."Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - отметил министр обороны.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине
Шойгу: главной задачей операции на Украине является защита России от угрозы Запада
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации
продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса
, демилитаризации и денацификации Украины".
"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - отметил министр.
Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".
"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - отметил министр обороны.