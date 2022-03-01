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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/shoygu-1775790839.html
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:40
2022-03-01T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины"."Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - отметил министр.Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей"."Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - отметил министр обороны.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, донбасс, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
12:40 01.03.2022
 
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине

Шойгу: главной задачей операции на Украине является защита России от угрозы Запада

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
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Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск ДНР дезинформацией
По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины".
"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - отметил министр.
Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".
"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - отметил министр обороны.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияДонбассВ миреСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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