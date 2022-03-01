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Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян
Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян - РИА Новости, 01.03.2022
Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян
Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов из-за новых санкций, инициированных в отношении России: все средства на счетах и депозитах доступны клиентам... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:28
2022-03-01T15:46
санкции в отношении россии
сбербанк россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов из-за новых санкций, инициированных в отношении России: все средства на счетах и депозитах доступны клиентам банка в полном объеме по первому требованию, говорится в сообщении кредитной организации."Фейк: вклады будут заморожены. Правда: Все средства на счетах и вкладах доступны клиентам банка в полном объеме без ограничений по первому требованию", - пишет банк в своем Telegram-канале.Он также напомнил, что все санкции, введённые в отношении Сбербанка, не влияют на работу банковских карт как на территории России, так и за рубежом, какой бы платёжной системы эти карты ни были.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета кредитной организации и начать отклонять любые транзакции с ее участием.В воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.
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санкции в отношении россии, сбербанк россии, признание днр и лнр в россии
15:28 01.03.2022 (обновлено: 15:46 01.03.2022)
 
Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян

Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян: все средства доступны

© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат в отделении Сбербанка России
Банкомат в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Банкомат в отделении Сбербанка России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов из-за новых санкций, инициированных в отношении России: все средства на счетах и депозитах доступны клиентам банка в полном объеме по первому требованию, говорится в сообщении кредитной организации.
"Фейк: вклады будут заморожены. Правда: Все средства на счетах и вкладах доступны клиентам банка в полном объеме без ограничений по первому требованию", - пишет банк в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что все санкции, введённые в отношении Сбербанка, не влияют на работу банковских карт как на территории России, так и за рубежом, какой бы платёжной системы эти карты ни были.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета кредитной организации и начать отклонять любые транзакции с ее участием.
В воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:26В мире
Джонсон: Британия может ужесточить санкции против Сбербанка
 
Санкции в отношении РоссииСбербанк РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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