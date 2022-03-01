https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775850890.html

Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян

Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян - РИА Новости, 01.03.2022

Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян

Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов из-за новых санкций, инициированных в отношении России: все средства на счетах и депозитах доступны клиентам... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:28

2022-03-01T15:28

2022-03-01T15:46

санкции в отношении россии

сбербанк россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов из-за новых санкций, инициированных в отношении России: все средства на счетах и депозитах доступны клиентам банка в полном объеме по первому требованию, говорится в сообщении кредитной организации."Фейк: вклады будут заморожены. Правда: Все средства на счетах и вкладах доступны клиентам банка в полном объеме без ограничений по первому требованию", - пишет банк в своем Telegram-канале.Он также напомнил, что все санкции, введённые в отношении Сбербанка, не влияют на работу банковских карт как на территории России, так и за рубежом, какой бы платёжной системы эти карты ни были.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета кредитной организации и начать отклонять любые транзакции с ее участием.В воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/dzhonson-1775849738.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, сбербанк россии, признание днр и лнр в россии