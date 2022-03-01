Европарламент призвал к введению новых антироссийских санкций
Европарламент проголосует по новым санкциям против российской экономики и промышленности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Европарламент призывает к новым санкциям Евросоюза в отношении России, к ограничению импорта нефти и газа, говорится в проекте резолюции "об агрессии России против Украины", голосование по которой пройдет на внеочередной сессии ЕП во вторник.
"Призывает к расширению сферы санкций и к тому, чтобы санкции были направлены на стратегическое ослабление российской экономики и промышленной базы", - говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.
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"Призывает, в частности, ограничить импорт наиболее важных экспортных товаров России, включая нефть и газ, запретить новые инвестиции ЕС в РФ, а также новые российские инвестиции в ЕС", - говорится в тексте.
Кроме того, ЕП призывает отрезать все российские банки от европейской финансовой системы, а также исключить РФ и Белоруссию из системы SWIFT.
ЕП также призывает окончательно отказаться от газопровода "Северный поток - 2".
Европарламент "самым решительным образом осуждает незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию Российской Федерации против Украины и вторжение в нее, а также причастность к этой агрессии Белоруссии", говорится в документе.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.