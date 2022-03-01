12:23 01.03.2022 (обновлено: 12:28 01.03.2022)
Южная Корея приняла санкции против российских банков
Южная Корея прекратила сотрудничество со Сбербанком, ВЭБом и ВТБ в качестве санкций
Флаг Республики Корея
СЕУЛ, 1 мар – РИА Новости. Южная Корея после консультаций с США определилась с конкретными санкциями против России в банковском секторе, они включают прекращение работы с рядом российских банков, инвестирования в российские облигации и отключение от SWIFT, сообщило министерство стратегии и финансов.
Ранее МИД Южной Кореи уже сообщал, что страна решила присоединиться к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов и поддержит отключение от SWIFT.
"После быстрого завершения консультаций с соответствующими ведомствами и казначейством США было принято решение о конкретной области и способе введения санкций", - говорится сообщении министерства.
Сообщается, что в число банков, с которыми прекратят сотрудничество, входит Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Новикомбанк и их дочерние фирмы. По срокам прекращения сделок уточняется, что они будут совпадать с теми периодами отсрочки, которые установили США для каждого банка. Кроме того, по тем же критериям, что и США, Южная Корея будет разрешать проведение банковских операций в "исключительных" случаях, включая сделки в сферах сельского хозяйства, энергетики, борьбы с коронавирусом и других.
Также с 2 марта всем государственным и финансовым учреждениям Южной Кореи будет "настоятельно рекомендоваться" не проводить сделки по всем выпущенным с этого времени государственным облигациям РФ.
Касательно отключения российских банков от SWFT уточняется, что конкретные меры будут приняты после того, как Европа конкретизирует свои санкции в этом направлении.