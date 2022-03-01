https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775786201.html

Южная Корея приняла санкции против российских банков

Южная Корея приняла санкции против российских банков - РИА Новости, 01.03.2022

Южная Корея приняла санкции против российских банков

Южная Корея после консультаций с США определилась с конкретными санкциями против России в банковском секторе, они включают прекращение работы с рядом российских РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:23

2022-03-01T12:23

2022-03-01T12:28

экономика

санкции в отношении россии

южная корея

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мид южной кореи

россия

промсвязьбанк

втб

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СЕУЛ, 1 мар – РИА Новости. Южная Корея после консультаций с США определилась с конкретными санкциями против России в банковском секторе, они включают прекращение работы с рядом российских банков, инвестирования в российские облигации и отключение от SWIFT, сообщило министерство стратегии и финансов.Ранее МИД Южной Кореи уже сообщал, что страна решила присоединиться к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов и поддержит отключение от SWIFT."После быстрого завершения консультаций с соответствующими ведомствами и казначейством США было принято решение о конкретной области и способе введения санкций", - говорится сообщении министерства.Сообщается, что в число банков, с которыми прекратят сотрудничество, входит Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Новикомбанк и их дочерние фирмы. По срокам прекращения сделок уточняется, что они будут совпадать с теми периодами отсрочки, которые установили США для каждого банка. Кроме того, по тем же критериям, что и США, Южная Корея будет разрешать проведение банковских операций в "исключительных" случаях, включая сделки в сферах сельского хозяйства, энергетики, борьбы с коронавирусом и других.Также с 2 марта всем государственным и финансовым учреждениям Южной Кореи будет "настоятельно рекомендоваться" не проводить сделки по всем выпущенным с этого времени государственным облигациям РФ.Касательно отключения российских банков от SWFT уточняется, что конкретные меры будут приняты после того, как Европа конкретизирует свои санкции в этом направлении.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775768789.html

южная корея

россия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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