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Южная Корея приняла санкции против российских банков
Южная Корея приняла санкции против российских банков - РИА Новости, 01.03.2022
Южная Корея приняла санкции против российских банков
Южная Корея после консультаций с США определилась с конкретными санкциями против России в банковском секторе, они включают прекращение работы с рядом российских РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:23
2022-03-01T12:28
экономика
санкции в отношении россии
южная корея
сбербанк россии
мид южной кореи
россия
промсвязьбанк
втб
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СЕУЛ, 1 мар – РИА Новости. Южная Корея после консультаций с США определилась с конкретными санкциями против России в банковском секторе, они включают прекращение работы с рядом российских банков, инвестирования в российские облигации и отключение от SWIFT, сообщило министерство стратегии и финансов.Ранее МИД Южной Кореи уже сообщал, что страна решила присоединиться к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов и поддержит отключение от SWIFT."После быстрого завершения консультаций с соответствующими ведомствами и казначейством США было принято решение о конкретной области и способе введения санкций", - говорится сообщении министерства.Сообщается, что в число банков, с которыми прекратят сотрудничество, входит Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Новикомбанк и их дочерние фирмы. По срокам прекращения сделок уточняется, что они будут совпадать с теми периодами отсрочки, которые установили США для каждого банка. Кроме того, по тем же критериям, что и США, Южная Корея будет разрешать проведение банковских операций в "исключительных" случаях, включая сделки в сферах сельского хозяйства, энергетики, борьбы с коронавирусом и других.Также с 2 марта всем государственным и финансовым учреждениям Южной Кореи будет "настоятельно рекомендоваться" не проводить сделки по всем выпущенным с этого времени государственным облигациям РФ.Касательно отключения российских банков от SWFT уточняется, что конкретные меры будут приняты после того, как Европа конкретизирует свои санкции в этом направлении.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html
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южная корея
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экономика, санкции в отношении россии, южная корея, сбербанк россии, мид южной кореи, россия, промсвязьбанк, втб, новикомбанк, открытие (банк), вэб.рф (вэб), европа, в мире, банки, swift, сша, санкции
12:23 01.03.2022 (обновлено: 12:28 01.03.2022)
 
Южная Корея приняла санкции против российских банков

Южная Корея прекратила сотрудничество со Сбербанком, ВЭБом и ВТБ в качестве санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея
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СЕУЛ, 1 мар – РИА Новости. Южная Корея после консультаций с США определилась с конкретными санкциями против России в банковском секторе, они включают прекращение работы с рядом российских банков, инвестирования в российские облигации и отключение от SWIFT, сообщило министерство стратегии и финансов.
Ранее МИД Южной Кореи уже сообщал, что страна решила присоединиться к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов и поддержит отключение от SWIFT.
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"После быстрого завершения консультаций с соответствующими ведомствами и казначейством США было принято решение о конкретной области и способе введения санкций", - говорится сообщении министерства.
Сообщается, что в число банков, с которыми прекратят сотрудничество, входит Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Новикомбанк и их дочерние фирмы. По срокам прекращения сделок уточняется, что они будут совпадать с теми периодами отсрочки, которые установили США для каждого банка. Кроме того, по тем же критериям, что и США, Южная Корея будет разрешать проведение банковских операций в "исключительных" случаях, включая сделки в сферах сельского хозяйства, энергетики, борьбы с коронавирусом и других.
Также с 2 марта всем государственным и финансовым учреждениям Южной Кореи будет "настоятельно рекомендоваться" не проводить сделки по всем выпущенным с этого времени государственным облигациям РФ.
Касательно отключения российских банков от SWFT уточняется, что конкретные меры будут приняты после того, как Европа конкретизирует свои санкции в этом направлении.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЮжная КореяСбербанк РоссииМИД Южной КореиРоссияПромсвязьбанкВТБНовикомбанкОткрытие (банк)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЕвропаВ миреБанкиSWIFTСШАСанкции
 
 
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