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Туризм
https://ria.ru/20220301/s7-1775863799.html
S7 продлила отмену рейсов в города на юге России до 8 марта
S7 продлила отмену рейсов в города на юге России до 8 марта - РИА Новости, 01.03.2022
S7 продлила отмену рейсов в города на юге России до 8 марта
Российская S7 продлевает отмену рейсов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 8 марта,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:19
2022-03-01T16:25
россия
туризм
анапа
белгород
брянск
воронеж
геленджик
липецк
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская S7 продлевает отмену рейсов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 8 марта, сообщает компания.Ранее рейсы были отменены по 2 марта."В связи с продлением решения авиационных властей об ограничении воздушного пространства S7 Airlines отменяет рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 8 марта 2022 года (03:45 московского времени)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220301/samolet-1775830966.html
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россия, анапа, белгород, брянск, воронеж, геленджик, липецк, ростов-на-дону, симферополь, общество, s7 airlines, краснодар, туризм, новости - туризм
16:19 01.03.2022 (обновлено: 16:25 01.03.2022)
 
S7 продлила отмену рейсов в города на юге России до 8 марта

S7 продлила отмену рейсов в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и обратно до 8 марта

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская S7 продлевает отмену рейсов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 8 марта, сообщает компания.
Ранее рейсы были отменены по 2 марта.
"В связи с продлением решения авиационных властей об ограничении воздушного пространства S7 Airlines отменяет рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 8 марта 2022 года (03:45 московского времени)", - говорится в сообщении.
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