https://ria.ru/20220301/s7-1775863799.html

S7 продлила отмену рейсов в города на юге России до 8 марта

S7 продлила отмену рейсов в города на юге России до 8 марта - РИА Новости, 01.03.2022

S7 продлила отмену рейсов в города на юге России до 8 марта

Российская S7 продлевает отмену рейсов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 8 марта,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:19

2022-03-01T16:19

2022-03-01T16:25

россия

туризм

анапа

белгород

брянск

воронеж

геленджик

липецк

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская S7 продлевает отмену рейсов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 8 марта, сообщает компания.Ранее рейсы были отменены по 2 марта."В связи с продлением решения авиационных властей об ограничении воздушного пространства S7 Airlines отменяет рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно до 8 марта 2022 года (03:45 московского времени)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220301/samolet-1775830966.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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