https://ria.ru/20220301/rossiya-1775900142.html

Россия ведет операцию на Украине "хирургически", заявил Лукашенко

Россия ведет операцию на Украине "хирургически", заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022

Россия ведет операцию на Украине "хирургически", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания Совбеза страны заявил, что Россия ведет операцию на Украине "хирургически" - так, чтобы... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:25

2022-03-01T18:25

2022-03-01T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

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россия

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украина

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания Совбеза страны заявил, что Россия ведет операцию на Украине "хирургически" - так, чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население.Лукашенко во вторник выступил на заседании Совбеза, при этом он наглядно показывал на карте участникам заседания, как развивалась ситуация на Украине. "Надо отдать должное россиянам, они проводят операцию, но еще хирургически", - сказал белорусский президент."Я Зеленскому сказал, самое страшное, если россияне терпеть, терпеть будут, а потом перейдут, как американцы, к ковровым бомбардировкам, когда будет уничтожаться все, ты не успеешь даже с Украины сбежать", - добавил он. Видео выступления Лукашенко разместил телеграм-канал "Пул первого".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775003.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр