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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775900142.html
Россия ведет операцию на Украине "хирургически", заявил Лукашенко
Россия ведет операцию на Украине "хирургически", заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022
Россия ведет операцию на Украине "хирургически", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания Совбеза страны заявил, что Россия ведет операцию на Украине "хирургически" - так, чтобы... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:25
2022-03-01T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания Совбеза страны заявил, что Россия ведет операцию на Украине "хирургически" - так, чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население.Лукашенко во вторник выступил на заседании Совбеза, при этом он наглядно показывал на карте участникам заседания, как развивалась ситуация на Украине. "Надо отдать должное россиянам, они проводят операцию, но еще хирургически", - сказал белорусский президент."Я Зеленскому сказал, самое страшное, если россияне терпеть, терпеть будут, а потом перейдут, как американцы, к ковровым бомбардировкам, когда будет уничтожаться все, ты не успеешь даже с Украины сбежать", - добавил он. Видео выступления Лукашенко разместил телеграм-канал "Пул первого".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775003.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
18:25 01.03.2022
 
Россия ведет операцию на Украине "хирургически", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Россия ведет операцию на Украине "хирургически"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания Совбеза страны заявил, что Россия ведет операцию на Украине "хирургически" - так, чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население.
Лукашенко во вторник выступил на заседании Совбеза, при этом он наглядно показывал на карте участникам заседания, как развивалась ситуация на Украине. "Надо отдать должное россиянам, они проводят операцию, но еще хирургически", - сказал белорусский президент.
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"Я Зеленскому сказал, самое страшное, если россияне терпеть, терпеть будут, а потом перейдут, как американцы, к ковровым бомбардировкам, когда будет уничтожаться все, ты не успеешь даже с Украины сбежать", - добавил он. Видео выступления Лукашенко разместил телеграм-канал "Пул первого".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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