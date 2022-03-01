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https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775903639.html
Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik
Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik - РИА Новости, 01.03.2022
Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik
Роскомнадзор направил Meta требование снять ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в Facebook и Instagram, сообщило ведомство. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:37
2022-03-01T19:18
телеканал rt
sputnik
технологии
европа
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
instagram
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил Meta требование снять ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в Facebook и Instagram, сообщило ведомство."1 марта Роскомнадзор направил компании Meta Platforms Inc. письмо с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в социальных сетях Facebook и Instagram и объяснить причины их применения", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что действия американских IT-компаний в отношении российских средств массовой информации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней."Американские ИТ-компании своими действиями целенаправленно ограничивают свободный доступ к российской информации для граждан стран мира и стремятся сформировать у пользователей одностороннюю картину о специальной операции, проводимой российскими военными на территории Украины", - добавляется в сообщении.Ведомство считает, что доступ пользователей к информации российских СМИ ограничивается, при этом "продвигается выгодный владельцам платформ и их союзникам лживый контент, направленный на дезинформацию пользователей". В пятницу Генпрокуратура РФ признала Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.С октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая дискриминации в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook, напоминает ведомство.
https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html
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телеканал rt, sputnik, технологии, европа, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram
18:37 01.03.2022 (обновлено: 19:18 01.03.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik

Роскомнадзор направил Meta требование о снятии ограничений с аккаунтов RT и Sputnik

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил Meta требование снять ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в Facebook и Instagram, сообщило ведомство.
"1 марта Роскомнадзор направил компании Meta Platforms Inc. письмо с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в социальных сетях Facebook и Instagram и объяснить причины их применения", - говорится в сообщении.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 19:01
Россия обязана заблокировать Facebook
Ведомство отмечает, что действия американских IT-компаний в отношении российских средств массовой информации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
"Американские ИТ-компании своими действиями целенаправленно ограничивают свободный доступ к российской информации для граждан стран мира и стремятся сформировать у пользователей одностороннюю картину о специальной операции, проводимой российскими военными на территории Украины", - добавляется в сообщении.
Ведомство считает, что доступ пользователей к информации российских СМИ ограничивается, при этом "продвигается выгодный владельцам платформ и их союзникам лживый контент, направленный на дезинформацию пользователей". В пятницу Генпрокуратура РФ признала Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.
С октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая дискриминации в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook, напоминает ведомство.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:48Медиавойны
Twitter начал маркировать аккаунты сотрудников Sputnik
 
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