https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775903639.html

Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik

Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik - РИА Новости, 01.03.2022

Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik

Роскомнадзор направил Meta требование снять ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в Facebook и Instagram, сообщило ведомство. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:37

2022-03-01T18:37

2022-03-01T19:18

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sputnik

технологии

европа

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил Meta требование снять ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в Facebook и Instagram, сообщило ведомство."1 марта Роскомнадзор направил компании Meta Platforms Inc. письмо с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik в социальных сетях Facebook и Instagram и объяснить причины их применения", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что действия американских IT-компаний в отношении российских средств массовой информации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней."Американские ИТ-компании своими действиями целенаправленно ограничивают свободный доступ к российской информации для граждан стран мира и стремятся сформировать у пользователей одностороннюю картину о специальной операции, проводимой российскими военными на территории Украины", - добавляется в сообщении.Ведомство считает, что доступ пользователей к информации российских СМИ ограничивается, при этом "продвигается выгодный владельцам платформ и их союзникам лживый контент, направленный на дезинформацию пользователей". В пятницу Генпрокуратура РФ признала Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.С октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая дискриминации в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook, напоминает ведомство.

https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

https://ria.ru/20220301/sputnik-1775773596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

телеканал rt, sputnik, технологии, европа, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram