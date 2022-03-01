15:49 01.03.2022 (обновлено: 16:22 01.03.2022)
РКН потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik
Роскомнадзор потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik
Оператор на съемке конференции RT
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письма YouTube и TikTok с требованием снять ограничения доступа к аккаунтам RT и Sputnik, введенные на территории Европы в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор направил письма администрациям интернет-сервисов YouTube и TikTok с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам российских СМИ: RT и Sputnik", - говорится в сообщении.
Ведомство выдвинуло требование к администрации YouTube и TikTok в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения. Сообщается, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются открытой цензурой. Роскомнадзор настаивает на недопустимости наложения каких-либо ограничений на указанные аккаунты.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.