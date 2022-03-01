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https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775855537.html
РКН потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik
РКН потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik - РИА Новости, 01.03.2022
РКН потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik
Роскомнадзор направил письма YouTube и TikTok с требованием снять ограничения доступа к аккаунтам RT и Sputnik, введенные на территории Европы в качестве одной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:49
2022-03-01T16:22
в мире
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письма YouTube и TikTok с требованием снять ограничения доступа к аккаунтам RT и Sputnik, введенные на территории Европы в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины, сообщает ведомство."Роскомнадзор направил письма администрациям интернет-сервисов YouTube и TikTok с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам российских СМИ: RT и Sputnik", - говорится в сообщении.Ведомство выдвинуло требование к администрации YouTube и TikTok в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения. Сообщается, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются открытой цензурой. Роскомнадзор настаивает на недопустимости наложения каких-либо ограничений на указанные аккаунты.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220301/rt-1775856705.html
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в мире, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), еврокомиссия, европарламент, европа, россия, телеканал rt
15:49 01.03.2022 (обновлено: 16:22 01.03.2022)
 
РКН потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik

Роскомнадзор потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОператор на съемке конференции RT
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Оператор на съемке конференции RT
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письма YouTube и TikTok с требованием снять ограничения доступа к аккаунтам RT и Sputnik, введенные на территории Европы в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор направил письма администрациям интернет-сервисов YouTube и TikTok с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам российских СМИ: RT и Sputnik", - говорится в сообщении.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Instagram заблокировал аккаунты RT в 27 европейских странах
Ведомство выдвинуло требование к администрации YouTube и TikTok в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения. Сообщается, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются открытой цензурой. Роскомнадзор настаивает на недопустимости наложения каких-либо ограничений на указанные аккаунты.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
 
В миреYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЕврокомиссияЕвропарламентЕвропаРоссияТелеканал RT
 
 
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