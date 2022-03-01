https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775855537.html

РКН потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik

РКН потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik - РИА Новости, 01.03.2022

РКН потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения доступа к RT и Sputnik

Роскомнадзор направил письма YouTube и TikTok с требованием снять ограничения доступа к аккаунтам RT и Sputnik, введенные на территории Европы в качестве одной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:49

2022-03-01T15:49

2022-03-01T16:22

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письма YouTube и TikTok с требованием снять ограничения доступа к аккаунтам RT и Sputnik, введенные на территории Европы в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины, сообщает ведомство."Роскомнадзор направил письма администрациям интернет-сервисов YouTube и TikTok с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам российских СМИ: RT и Sputnik", - говорится в сообщении.Ведомство выдвинуло требование к администрации YouTube и TikTok в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения. Сообщается, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются открытой цензурой. Роскомнадзор настаивает на недопустимости наложения каких-либо ограничений на указанные аккаунты.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220301/rt-1775856705.html

https://ria.ru/20220301/google-1775765672.html

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россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), еврокомиссия, европарламент, европа, россия, телеканал rt