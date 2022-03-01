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Липецкая область
https://ria.ru/20220301/remont-1775883096.html
В Липецкой области отремонтируют 35 участков дороги по нацпроекту
В Липецкой области отремонтируют 35 участков дороги по нацпроекту - РИА Новости, 01.03.2022
В Липецкой области отремонтируют 35 участков дороги по нацпроекту
В Липецкой области в 2022 году приведут в порядок 35 участков улиц, ведущих к социальным объектам, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:23
2022-03-01T17:24
липецкая область
липецк
елец
жкх
общество
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ЛИПЕЦК, 1 мар — РИА Новости. В Липецкой области в 2022 году приведут в порядок 35 участков улиц, ведущих к социальным объектам, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, это участки дорог и на окраинах и в частном секторе, а также центральные магистрали, на которых расположено много учреждений образования и здравоохранения в городах Липецке, Грязи и Ельце.Артамонов отметил, что всего в Липецкой агломерации по нацпроекту в этом году планируют привести в нормативное состояние 40 километров автодорог.
https://ria.ru/20220225/ekologiya-1775065268.html
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липецк, елец, жкх, общество
17:23 01.03.2022 (обновлено: 17:24 01.03.2022)
 

В Липецкой области отремонтируют 35 участков дороги по нацпроекту

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 мар — РИА Новости. В Липецкой области в 2022 году приведут в порядок 35 участков улиц, ведущих к социальным объектам, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, это участки дорог и на окраинах и в частном секторе, а также центральные магистрали, на которых расположено много учреждений образования и здравоохранения в городах Липецке, Грязи и Ельце.
Артамонов отметил, что всего в Липецкой агломерации по нацпроекту в этом году планируют привести в нормативное состояние 40 километров автодорог.
"От состояния городских магистралей зависит качество жизни населения и безопасность дорожного движения. Мы ежегодно выполняем большой объём работ в этой отрасли, учитываем мнения и пожелания жителей. Этот год не станет исключением. Как только позволит погода, начнём масштабный дорожный ремонт", – сказал губернатор.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:02Липецкая область
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