https://ria.ru/20220301/remont-1775883096.html

В Липецкой области отремонтируют 35 участков дороги по нацпроекту

В Липецкой области отремонтируют 35 участков дороги по нацпроекту - РИА Новости, 01.03.2022

В Липецкой области отремонтируют 35 участков дороги по нацпроекту

В Липецкой области в 2022 году приведут в порядок 35 участков улиц, ведущих к социальным объектам, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:23

2022-03-01T17:23

2022-03-01T17:24

липецкая область

липецк

елец

жкх

общество

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ЛИПЕЦК, 1 мар — РИА Новости. В Липецкой области в 2022 году приведут в порядок 35 участков улиц, ведущих к социальным объектам, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, это участки дорог и на окраинах и в частном секторе, а также центральные магистрали, на которых расположено много учреждений образования и здравоохранения в городах Липецке, Грязи и Ельце.Артамонов отметил, что всего в Липецкой агломерации по нацпроекту в этом году планируют привести в нормативное состояние 40 километров автодорог.

https://ria.ru/20220225/ekologiya-1775065268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецк, елец, жкх, общество