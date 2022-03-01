Капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса начался в Москве
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на западе столицы в районе пересечения ТТК и Кутузовского проспекта, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Работы пройдут в пять этапов, на первом отремонтируем центральный участок тоннеля на ТТК, на последующих - прилегающие к нему въездные и выездные тоннели. На время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе движения в каждом направлении", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннельный комплекс ни разу капитально не ремонтировался. Со временем в нем возникли повреждения бетонных поверхностей и гидроизоляции стен, произошло обветшание перекрытий и облицовки, разрушились деформационные швы дорожного полотна.
"В рамках проекта заменим старую облицовку стен на металлокерамическую, полностью обновим системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановим целостность стен и потолков тоннелей. На финальной стадии отремонтируем деформационные швы и проведем укладку нового асфальтобетонного покрытия проезжей части", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что завершить работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале 2023 года.