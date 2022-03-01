https://ria.ru/20220301/remont-1775761059.html

Капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса начался в Москве

Капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса начался в Москве - РИА Новости, 01.03.2022

Капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса начался в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на западе столицы в районе... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:17

2022-03-01T11:17

2022-03-01T11:17

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петр бирюков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на западе столицы в районе пересечения ТТК и Кутузовского проспекта, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннельный комплекс ни разу капитально не ремонтировался. Со временем в нем возникли повреждения бетонных поверхностей и гидроизоляции стен, произошло обветшание перекрытий и облицовки, разрушились деформационные швы дорожного полотна.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что завершить работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале 2023 года.

https://ria.ru/20211126/remont-1760947912.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков