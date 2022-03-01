https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

"Разрушали Байден с компанией". Как в мире отреагировали на действия России

"Разрушали Байден с компанией". Как в мире отреагировали на действия России - РИА Новости, 01.03.2022

"Разрушали Байден с компанией". Как в мире отреагировали на действия России

Международное сообщество по-разному относится к проводимой сейчас Россией военной операции. Некоторые страны ее полностью поддерживают. Там уверены, что это... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:00

2022-03-01T08:00

2022-03-01T08:11

в мире

си цзиньпин

грузия

россия

токио

садыр жапаров

ираклий гарибашвили

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Международное сообщество по-разному относится к проводимой сейчас Россией военной операции. Некоторые страны ее полностью поддерживают. Там уверены, что это положит конец насилию и спасет многих. В Венесуэле в разрушении Украины обвиняют "Байдена и НАТО со всей этой компанией". Пекин занял нейтральную позицию, напомнив о добрососедских и партнерских отношениях с Россией. При этом Вашингтон, Лондон и Брюссель вводят жесткие санкции."Решать мирным путем не всегда получается"Одной из первых признание Россией республик Донбасса одобрила Белоруссия. В Минске подчеркивали, что это поступок не только политический, но еще и человеческий, гуманитарный. "В дальнейших действиях мы намерены исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией", — отмечали в МИД. Белорусы не только обеспечили тыл российских войск, но и выступили миротворцами, организовав у себя на границе переговоры российской и украинской делегаций.Нейтральную позицию занял лидер КНР Си Цзиньпин. Он не признает независимость ЛНР и ДНР, но и не критикует действия Москвы. "Китай и Россия — добрые соседи, это нельзя разорвать. Мы подлинные партнеры, и это невозможно разрушить и подавить", — заявил посол Чжан Ханьхуэй. Кроме того, китайцы выступили против санкций и отключения от SWIFT.Президент Азербайджана Ильхам Алиев сравнил эти события с карабахским конфликтом. "Нас призывали на протяжении 30 лет: "Надо все решать мирным путем". Мы слышали это 30 лет, старались, но ничего не получилось. Конечно, хотели бы, чтобы мирным путем решилось, но это не всегда возможно в жизни", — сказал он. Вместе с тем азербайджанцы не отказываются поддержать Украину: направили туда гуманитарную помощь и медикаменты.Киргизия — за дипломатическое урегулирование, чтобы избежать "человеческих жертв". Публично Садыр Жапаров не высказывался, но в телефонном разговоре с Путиным 26 февраля выразил "поддержку решительным действиям российской стороны по защите мирного населения Донбасса".В Абхазии и Южной Осетии напомнили, что Москва неоднократно давала шанс Киеву на мирное урегулирование, но все предложения были отвергнуты. "Спецоперация Вооруженных сил России положит конец страданиям мирных жителей и бесконечной череде террористических актов, которые киевский режим возвел в ранг государственной политики", — подчеркнул президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. И добавил, что республика готова встретить беженцев из "братских ЛНР и ДНР".Полностью поддержал Путина президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера. "Думаю, это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия", — указал он.В Сирии солидарны с Москвой и готовы стать партнерами Луганска и Донецка. "Мы ждем, пока стабилизируется ситуация, и тогда наладим сотрудничество в разных отраслях", — пообещал РИА Новости специальный советник президента Луна Шибль. Башар Асад также осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая, по его словам, привела к ухудшению обстановки на Ближнем Востоке.Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает Украину колонией Запада. По его мнению, конфликт возник из-за действий "элиты, правящей в Киеве и являющейся безусловным союзником США и Европы". "Экономику Украины разрушили Байден и НАТО со всей этой кампанией, нацеленной на создание баз с ядерным оружием против России. Это абсолютно неприемлемо", — заключил он.Поддержала Москву и Бразилия. Ранее Совбез ООН запросил голосование по ее (ООН. — Прим. ред.) резолюции о прекращении операции на Украине. Однако проект заблокировали Бразилия, ОАЭ, Россия, Китай и Индия. "Никаких санкций или осуждения Путина", — отметил бразильский президент Жаир Болсонару.Кровопролитие остановят санкцииНаиболее резкая критика Москвы звучит из Вашингтона. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", — говорится в коммюнике Белого дома. Санкции Джо Байден назвал "самыми масштабными за всю историю". Вашингтон вводит персональные меры против Владимира Путина и его окружения, кроме того, под запретом сотрудничество с крупнейшими российскими банками и экспорт технологий.В схожем тоне выступила Великобритания. Лондон закрыл авиакомпании "Аэрофлот" воздушное пространство страны, настаивал на отключении России от SWIFT и замораживании активов Центробанка.Незамедлительно вывести войска из Украины потребовал и Евросоюз. Министры иностранных дел 27 стран согласовали закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний, запретили вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik, ввели санкции против банков и готовятся отключить Москву от SWIFT.Канада наложила санкции на Владимира Путина, Сергея Лаврова, а также Александра Лукашенко. В черном списке — Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, РЖД, "Транснефть". Премьер-министр Джастин Трюдо тоже добивался отключения России от SWIFT.Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон говорит о "неспровоцированном вторжении". Под санкциями — президент России и его окружение, включая Сергея Лаврова, Михаила Мишустина и Сергея Шойгу.Власти Японии внимательно следят за международной оценкой событий на Украине. В Токио сообщили об ограничениях на Центробанк России, заблокировали активы лиц, связанных с Путиным, а также запретили экспорт полупроводников.Южная Корея намерена присоединиться к западным санкциям, но так, чтобы не повредить собственной экономике. В Сеуле это пока обсуждают.Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила: "Грузия стоит рядом с президентом Зеленским и поддерживает территориальную целостность и мир на Украине". Вместе с тем Тбилиси не спешит с запретами. "Тысячи виноделов, фермеров чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?… Эти лишние эмоции ни к чему", — пояснил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.О бесперспективности такой политики говорят и в Сербии. И хотя Белград поддержал принцип территориальной целостности всех государств, в том числе Украины, ни к каким ограничениям против Москвы не присоединится: это не отвечает ни политическим, ни экономическим интересам страны.

https://ria.ru/20220223/kiev-1774417945.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

грузия

россия

токио

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, си цзиньпин, грузия, россия, токио, садыр жапаров, ираклий гарибашвили, сбербанк россии, аэрофлот, альфа-банк, ситуация в днр и лнр, украина, саломе зурабишвили, николас мадуро, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, санкции