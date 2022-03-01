https://ria.ru/20220301/provokatsiya-1775738882.html
Басурин сообщил о готовящейся провокации в районе Мариуполя и Донецка
Басурин сообщил о готовящейся провокации в районе Мариуполя и Донецка - РИА Новости, 01.03.2022
Басурин сообщил о готовящейся провокации в районе Мариуполя и Донецка
Служба безопасности Украины и батальон "Азов" в Мариуполе готовят провокации против подразделений РФ в районе Мариуполя, Горловки, Донецка, заявил официальный... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:50
2022-03-01T09:50
2022-03-01T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
эдуард басурин
служба безопасности украины
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины и батальон "Азов" в Мариуполе готовят провокации против подразделений РФ в районе Мариуполя, Горловки, Донецка, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Сотрудники СБУ вместе с "Азовом" и Нацвардией решили устроить провокацию по отношению к РФ. В чем она заключается? Они собираются переодеться в форму российских военных, в форму наших ребят военнослужащих, нашей республики, и убивать гражданских. Вы представляете, какой будет инфоповод на вес мир, когда вместо "оккупантов" будет звучать, что это "каратели"? Это не только в районе Мариуполя, это еще и тут, в районе Горловки, Донецка, собираются сделать такие провокации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775550661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, эдуард басурин, служба безопасности украины, владимир путин
Басурин сообщил о готовящейся провокации в районе Мариуполя и Донецка
Басурин заявил, что СБУ и "Азов" готовят провокации в районе Мариуполя, Горловки и Донецка