https://ria.ru/20220301/provokatsiya-1775738882.html

Басурин сообщил о готовящейся провокации в районе Мариуполя и Донецка

Басурин сообщил о готовящейся провокации в районе Мариуполя и Донецка - РИА Новости, 01.03.2022

Басурин сообщил о готовящейся провокации в районе Мариуполя и Донецка

Служба безопасности Украины и батальон "Азов" в Мариуполе готовят провокации против подразделений РФ в районе Мариуполя, Горловки, Донецка, заявил официальный... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:50

2022-03-01T09:50

2022-03-01T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

эдуард басурин

служба безопасности украины

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины и батальон "Азов" в Мариуполе готовят провокации против подразделений РФ в районе Мариуполя, Горловки, Донецка, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Сотрудники СБУ вместе с "Азовом" и Нацвардией решили устроить провокацию по отношению к РФ. В чем она заключается? Они собираются переодеться в форму российских военных, в форму наших ребят военнослужащих, нашей республики, и убивать гражданских. Вы представляете, какой будет инфоповод на вес мир, когда вместо "оккупантов" будет звучать, что это "каратели"? Это не только в районе Мариуполя, это еще и тут, в районе Горловки, Донецка, собираются сделать такие провокации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/obstrel-1775550661.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, эдуард басурин, служба безопасности украины, владимир путин