https://ria.ru/20220301/prokuratura-1775928476.html

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"*

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"* - РИА Новости, 01.03.2022

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"*

Генеральная прокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и "Телеканал... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:49

2022-03-01T20:49

2022-03-01T20:49

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства."В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь"* информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам", - говорится в сообщении.Отмечается, что размещаемая радиостанцией "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь"* информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан России в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя."Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и "Газпром-медиа" направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения", - уточняет ведомство.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220228/feyki-1775690218.html

https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775903639.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, генеральная прокуратура рф