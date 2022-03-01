Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"*
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь"* информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что размещаемая радиостанцией "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь"* информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан России в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и "Газпром-медиа" направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения", - уточняет ведомство.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.