https://ria.ru/20220301/produkty-1775828993.html

Песков ответил на вопрос о закупках россиянами товаров впрок

Песков ответил на вопрос о закупках россиянами товаров впрок - РИА Новости, 01.03.2022

Песков ответил на вопрос о закупках россиянами товаров впрок

В Кремле полагают, что через какое-то количество дней эмоции россиян по поводу закупки впрок товаров поутихнут, вернется трезвая оценка происходящего, заявил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:19

2022-03-01T14:19

2022-03-01T14:19

дмитрий песков

россия

продукты

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759790509_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_80ff2ac08cadd1ff4cb4e4933866794c.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле полагают, что через какое-то количество дней эмоции россиян по поводу закупки впрок товаров поутихнут, вернется трезвая оценка происходящего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник."Что касается такой гиперэмоциональной реакции потребителей, ну, к сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220228/produkty-1775630360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, продукты, общество