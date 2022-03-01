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Песков ответил на вопрос о закупках россиянами товаров впрок
Песков ответил на вопрос о закупках россиянами товаров впрок - РИА Новости, 01.03.2022
Песков ответил на вопрос о закупках россиянами товаров впрок
В Кремле полагают, что через какое-то количество дней эмоции россиян по поводу закупки впрок товаров поутихнут, вернется трезвая оценка происходящего, заявил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:19
2022-03-01T14:19
2022-03-01T14:19
дмитрий песков
россия
продукты
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле полагают, что через какое-то количество дней эмоции россиян по поводу закупки впрок товаров поутихнут, вернется трезвая оценка происходящего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник."Что касается такой гиперэмоциональной реакции потребителей, ну, к сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, продукты, общество
Песков ответил на вопрос о закупках россиянами товаров впрок
Пресс-секретарь Песков назвал закупки россиянами товаров впрок гиперэмоциональной реакцией
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле полагают, что через какое-то количество дней эмоции россиян по поводу закупки впрок товаров поутихнут, вернется трезвая оценка происходящего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.
"Что касается такой гиперэмоциональной реакции потребителей, ну, к сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков", - сказал Песков.