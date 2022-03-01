https://ria.ru/20220301/priznanie-1775935306.html

ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением

ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением - РИА Новости, 01.03.2022

ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением

Порядка 70% россиян считают признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, свидетельствует опрос фонда... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:38

2022-03-01T21:38

2022-03-01T21:38

обострение ситуации в днр и лнр

общество

признание днр и лнр в россии

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Порядка 70% россиян считают признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 69% граждан России считают решение о признании независимости ЛНР и ДНР "правильным", противоположного мнения придерживаются 8% респондентов. А 16% опрошенных затруднились ответить.Отмечается, что 7% россиян впервые услышали о признании Россией ДНР и ЛНР из проводимого опроса, 28% "что-то слышали", а 63% точно знали о принятом решении. Затруднились ответить 1% граждан.Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ, среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220301/putin-1775912349.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, признание днр и лнр в россии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика