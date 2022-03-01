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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/priznanie-1775935306.html
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением - РИА Новости, 01.03.2022
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением
Порядка 70% россиян считают признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, свидетельствует опрос фонда... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:38
2022-03-01T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
общество
признание днр и лнр в россии
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Порядка 70% россиян считают признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 69% граждан России считают решение о признании независимости ЛНР и ДНР "правильным", противоположного мнения придерживаются 8% респондентов. А 16% опрошенных затруднились ответить.Отмечается, что 7% россиян впервые услышали о признании Россией ДНР и ЛНР из проводимого опроса, 28% "что-то слышали", а 63% точно знали о принятом решении. Затруднились ответить 1% граждан.Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ, среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220301/putin-1775912349.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, признание днр и лнр в россии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
21:38 01.03.2022
 
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением

ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением

© РИА Новости / Андрей КоцОсвобождение села Гранитное силами армии ДНР
Освобождение села Гранитное силами армии ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Освобождение села Гранитное силами армии ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Порядка 70% россиян считают признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 69% граждан России считают решение о признании независимости ЛНР и ДНР "правильным", противоположного мнения придерживаются 8% респондентов. А 16% опрошенных затруднились ответить.
Отмечается, что 7% россиян впервые услышали о признании Россией ДНР и ЛНР из проводимого опроса, 28% "что-то слышали", а 63% точно знали о принятом решении. Затруднились ответить 1% граждан.
Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ, среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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ФОМ: уровень доверия россиян к Путину вырос с 60 до 71 процента за неделю
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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