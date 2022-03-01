https://ria.ru/20220301/priznanie-1775935306.html
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением - РИА Новости, 01.03.2022
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением
Порядка 70% россиян считают признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, свидетельствует опрос фонда... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:38
2022-03-01T21:38
2022-03-01T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
общество
признание днр и лнр в россии
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Порядка 70% россиян считают признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик правильным решением, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 69% граждан России считают решение о признании независимости ЛНР и ДНР "правильным", противоположного мнения придерживаются 8% респондентов. А 16% опрошенных затруднились ответить.Отмечается, что 7% россиян впервые услышали о признании Россией ДНР и ЛНР из проводимого опроса, 28% "что-то слышали", а 63% точно знали о принятом решении. Затруднились ответить 1% граждан.Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ, среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220301/putin-1775912349.html
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, признание днр и лнр в россии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением
ФОМ: почти 70% россиян считают признание ДНР и ЛНР правильным решением