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Песков: Путин может узнать позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ
Песков: Путин может узнать позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
Песков: Путин может узнать позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию из открытых писем ряда деятелей культуры, несогласных с проведением специальной операции РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:10
2022-03-01T15:10
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию из открытых писем ряда деятелей культуры, несогласных с проведением специальной операции на Украине, глава государства Владимир Путин может узнавать из дайджестов СМИ."Они абсолютно доступны в дайджестах СМИ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли президент открытые письма ряда деятелей культуры по ситуации с военной операцией на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220301/initsiativy-1775844341.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
15:10 01.03.2022
 
Песков: Путин может узнать позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ

Песков: Путин может узнать позицию деятелей культуры по спецоперации из дайджестов СМИ

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию из открытых писем ряда деятелей культуры, несогласных с проведением специальной операции на Украине, глава государства Владимир Путин может узнавать из дайджестов СМИ.
"Они абсолютно доступны в дайджестах СМИ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли президент открытые письма ряда деятелей культуры по ситуации с военной операцией на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков отреагировал на инициативы снимать с постов противников спецоперации
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Песков
 
 
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