https://ria.ru/20220301/pozhar-1775720322.html

На острове Русском эвакуировали почти 400 человек из-за пожара в общежитии

На острове Русском эвакуировали почти 400 человек из-за пожара в общежитии - РИА Новости, 01.03.2022

На острове Русском эвакуировали почти 400 человек из-за пожара в общежитии

Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на острове Русском во Владивостоке, почти 400 человек покинули здание до прибытия первых расчетов, пострадавших... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T06:45

2022-03-01T06:45

2022-03-01T06:45

россия

русский (остров)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на острове Русском во Владивостоке, почти 400 человек покинули здание до прибытия первых расчетов, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Сигнал о возгорании в студенческом общежитии в посёлке Аякс, 10 на острове Русском поступил на телефон пожарно-спасательной службы через систему автоматической пожарной сигнализации в 04.11 (21.11 мск понедельника). На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты, информирует ведомство.Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По информации ведомства, всего в тушении были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/kazan-1775558941.html

россия

русский (остров)

владивосток

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Никита Брыкин

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Никита Брыкин

россия, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, владивосток