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На острове Русском эвакуировали почти 400 человек из-за пожара в общежитии
На острове Русском эвакуировали почти 400 человек из-за пожара в общежитии - РИА Новости, 01.03.2022
На острове Русском эвакуировали почти 400 человек из-за пожара в общежитии
Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на острове Русском во Владивостоке, почти 400 человек покинули здание до прибытия первых расчетов, пострадавших... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:45
2022-03-01T06:45
россия
русский (остров)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на острове Русском во Владивостоке, почти 400 человек покинули здание до прибытия первых расчетов, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Сигнал о возгорании в студенческом общежитии в посёлке Аякс, 10 на острове Русском поступил на телефон пожарно-спасательной службы через систему автоматической пожарной сигнализации в 04.11 (21.11 мск понедельника). На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты, информирует ведомство.Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По информации ведомства, всего в тушении были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава.
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россия
русский (остров)
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россия, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, владивосток
06:45 01.03.2022
 
На острове Русском эвакуировали почти 400 человек из-за пожара в общежитии

Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на острове Русском, эвакуировано 400 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на острове Русском во Владивостоке, почти 400 человек покинули здание до прибытия первых расчетов, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Сигнал о возгорании в студенческом общежитии в посёлке Аякс, 10 на острове Русском поступил на телефон пожарно-спасательной службы через систему автоматической пожарной сигнализации в 04.11 (21.11 мск понедельника). На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты, информирует ведомство.
"По предварительным данным, самостоятельно до прибытия пожарных из здания эвакуировались около 400 человек. На момент прибытия пожарных четвёртый и пятый этажи левого крыла общежития были частично задымлены. В результате пожара огнём поврежден книжный шкаф на четвертом этаже на площади около двух квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По информации ведомства, всего в тушении были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава.
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Опубликовано: Н. Брыкин
 
РоссияРусский (остров)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВладивосток
 
 
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