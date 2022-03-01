На острове Русском эвакуировали почти 400 человек из-за пожара в общежитии
Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на острове Русском, эвакуировано 400 человек
Огнетушитель. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на острове Русском во Владивостоке, почти 400 человек покинули здание до прибытия первых расчетов, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Сигнал о возгорании в студенческом общежитии в посёлке Аякс, 10 на острове Русском поступил на телефон пожарно-спасательной службы через систему автоматической пожарной сигнализации в 04.11 (21.11 мск понедельника). На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты, информирует ведомство.
"По предварительным данным, самостоятельно до прибытия пожарных из здания эвакуировались около 400 человек. На момент прибытия пожарных четвёртый и пятый этажи левого крыла общежития были частично задымлены. В результате пожара огнём поврежден книжный шкаф на четвертом этаже на площади около двух квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По информации ведомства, всего в тушении были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава.
Опубликовано: Н. Брыкин