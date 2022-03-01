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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях России на Украине
Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях России на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях России на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях вооруженных сил РФ в ходе проводимой спецоперации на Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:35
2022-03-01T18:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
белоруссия
александр лукашенко
россия
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях вооруженных сил РФ в ходе проводимой спецоперации на Украине."Никакой массовой гибели вооруженных сил РФ нет. Это, кстати решение (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (главы Минобороны РФ Сергея - ред.) Шойгу работать хирургически, чтобы не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровую бомбардировку", - сказал он. Видео выступления белорусского президента приводит Telegram-канал "Пул первого".По словам Лукашенко, "не надо кричать о тысячах погибших, мы этого не видим". Он также опроверг некоторые утверждения, что множество раненых прибыли в Гомель. "Тысячи раненых прибыли в Гомель, кричат наши беглые. Ничего подобного… На сегодняшний день за весь период мы пролечили порядка 160-170 раненых... Это фейки, их специально формируют", - отметил Лукашенко.Он также сообщил, что Белоруссия будет и дальше лечить российских военных. "Принимал и буду принимать. Мы лечим, спасаем", - добавил Лукашенко.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко, россия, украина
18:35 01.03.2022
 
Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях России на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях России на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях вооруженных сил РФ в ходе проводимой спецоперации на Украине.
"Никакой массовой гибели вооруженных сил РФ нет. Это, кстати решение (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (главы Минобороны РФ Сергея - ред.) Шойгу работать хирургически, чтобы не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровую бомбардировку", - сказал он. Видео выступления белорусского президента приводит Telegram-канал "Пул первого".
По словам Лукашенко, "не надо кричать о тысячах погибших, мы этого не видим". Он также опроверг некоторые утверждения, что множество раненых прибыли в Гомель. "Тысячи раненых прибыли в Гомель, кричат наши беглые. Ничего подобного… На сегодняшний день за весь период мы пролечили порядка 160-170 раненых... Это фейки, их специально формируют", - отметил Лукашенко.
Он также сообщил, что Белоруссия будет и дальше лечить российских военных. "Принимал и буду принимать. Мы лечим, спасаем", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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