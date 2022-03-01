Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях России на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях России на Украине
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях вооруженных сил РФ в ходе проводимой спецоперации на Украине.
"Никакой массовой гибели вооруженных сил РФ нет. Это, кстати решение (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (главы Минобороны РФ Сергея - ред.) Шойгу работать хирургически, чтобы не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровую бомбардировку", - сказал он. Видео выступления белорусского президента приводит Telegram-канал "Пул первого".
По словам Лукашенко, "не надо кричать о тысячах погибших, мы этого не видим". Он также опроверг некоторые утверждения, что множество раненых прибыли в Гомель. "Тысячи раненых прибыли в Гомель, кричат наши беглые. Ничего подобного… На сегодняшний день за весь период мы пролечили порядка 160-170 раненых... Это фейки, их специально формируют", - отметил Лукашенко.
Он также сообщил, что Белоруссия будет и дальше лечить российских военных. "Принимал и буду принимать. Мы лечим, спасаем", - добавил Лукашенко.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.