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Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов
Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов - РИА Новости, 01.03.2022
Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов
Египет начинает взимать дополнительные пошлины за транзит судов через Суэцкий канал с 1 марта, заявил во вторник глава администрации канала Усама Рабиа. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:38
2022-03-01T14:38
экономика
суэцкий канал
сша
египет
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КАИР, 1 мар - РИА Новости. Египет начинает взимать дополнительные пошлины за транзит судов через Суэцкий канал с 1 марта, заявил во вторник глава администрации канала Усама Рабиа."Суэцкий канал вводит с сегодняшнего дня новые дополнительные пошлины для судов различного типа в размере 5-10% от транзитных пошлин", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.Администрация Суэцкого канала оставляет за собой право пересмотра или отмены этих сборов в зависимости от ситуации на рынке морских перевозок, существующие льготы для судов различных типов при транзите через канал продолжат действовать, указано в заявлении.Ранее в июле администрация Суэцкого канала сообщила, что за минувший финансовый год он заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США. Росту количества судов, проходящих Суэцкий канал, способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала.
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экономика, суэцкий канал, сша, египет
14:38 01.03.2022
 
Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов

Египет начнет взимать дополнительные пошлины за транзит судов через Суэцкий канал

© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Ayman Aref
Суэцкий канал
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КАИР, 1 мар - РИА Новости. Египет начинает взимать дополнительные пошлины за транзит судов через Суэцкий канал с 1 марта, заявил во вторник глава администрации канала Усама Рабиа.
"Суэцкий канал вводит с сегодняшнего дня новые дополнительные пошлины для судов различного типа в размере 5-10% от транзитных пошлин", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.
Администрация Суэцкого канала оставляет за собой право пересмотра или отмены этих сборов в зависимости от ситуации на рынке морских перевозок, существующие льготы для судов различных типов при транзите через канал продолжат действовать, указано в заявлении.
Ранее в июле администрация Суэцкого канала сообщила, что за минувший финансовый год он заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США. Росту количества судов, проходящих Суэцкий канал, способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала.
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ЭкономикаСуэцкий каналСШАЕгипет
 
 
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