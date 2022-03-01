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Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов
Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов - РИА Новости, 01.03.2022
Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов
Египет начинает взимать дополнительные пошлины за транзит судов через Суэцкий канал с 1 марта, заявил во вторник глава администрации канала Усама Рабиа. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:38
2022-03-01T14:38
2022-03-01T14:38
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суэцкий канал
сша
египет
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КАИР, 1 мар - РИА Новости. Египет начинает взимать дополнительные пошлины за транзит судов через Суэцкий канал с 1 марта, заявил во вторник глава администрации канала Усама Рабиа."Суэцкий канал вводит с сегодняшнего дня новые дополнительные пошлины для судов различного типа в размере 5-10% от транзитных пошлин", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.Администрация Суэцкого канала оставляет за собой право пересмотра или отмены этих сборов в зависимости от ситуации на рынке морских перевозок, существующие льготы для судов различных типов при транзите через канал продолжат действовать, указано в заявлении.Ранее в июле администрация Суэцкого канала сообщила, что за минувший финансовый год он заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США. Росту количества судов, проходящих Суэцкий канал, способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/kanal-1754025931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, суэцкий канал, сша, египет
Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов
Египет начнет взимать дополнительные пошлины за транзит судов через Суэцкий канал