https://ria.ru/20220301/pogoda-1775900556.html

Синоптик пообещал приход ранней весны в Центральную Россию

Синоптик пообещал приход ранней весны в Центральную Россию - РИА Новости, 01.03.2022

Синоптик пообещал приход ранней весны в Центральную Россию

Начало весны в Центральной России будет тёплым, немного сухим и солнечным, а метеорологическая весна придет раньше срока, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:27

2022-03-01T18:27

2022-03-01T18:27

общество

москва

весна

россия

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Начало весны в Центральной России будет тёплым, немного сухим и солнечным, а метеорологическая весна придет раньше срока, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Наступивший март в Центральной России прогнозируется на 3 градуса теплее положенного для первого весеннего месяца, средняя температура которого в Москве составляет около минус 2 градусов. При этом по количеству осадков, которых должно выпадать 34 миллиметра, ожидается небольшой дефицит – недобор может составить до 20% от месячного лимита, что указывает на повышенную антициклональную активность, а значит, на вероятность большего количество солнечных дней, чем должно быть по климату", - рассказал Тишковец.Он отметил, что март ожидается относительно теплым и немного сухим, благодаря чему наступление метеорологической весны - устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных знаний, которое обычно в столице происходит 27 марта, будет более ранним.

https://ria.ru/20220301/vesna-1775742543.html

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Владимир Лаврентьев

общество, москва, весна, россия, погода, евгений тишковец, центр "фобос"