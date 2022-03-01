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Россиянам рекомендовали воздержаться от неслужебных поездок за рубеж

Россиянам рекомендовали воздержаться от неслужебных поездок за рубеж - РИА Новости, 01.03.2022

Россиянам рекомендовали воздержаться от неслужебных поездок за рубеж

Росавиация рекомендует воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:03

2022-03-01T09:03

2022-03-01T09:13

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Росавиация рекомендует воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время, говорится в сообщении ведомства."Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время", - говорится в сообщении.Страны Евросоюза и Канады в связи с операцией РФ на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов. Россия ответила зеркально и также закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих государств.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220227/rosaviatsiya-1775444568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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