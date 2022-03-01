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Россиянам рекомендовали воздержаться от неслужебных поездок за рубеж
Россиянам рекомендовали воздержаться от неслужебных поездок за рубеж - РИА Новости, 01.03.2022
Россиянам рекомендовали воздержаться от неслужебных поездок за рубеж
Росавиация рекомендует воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:03
2022-03-01T09:13
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Росавиация рекомендует воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время, говорится в сообщении ведомства."Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время", - говорится в сообщении.Страны Евросоюза и Канады в связи с операцией РФ на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов. Россия ответила зеркально и также закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих государств.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220227/rosaviatsiya-1775444568.html
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в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф
09:03 01.03.2022 (обновлено: 09:13 01.03.2022)
 
Россиянам рекомендовали воздержаться от неслужебных поездок за рубеж

Росавиация рекомендовала воздержаться от неслужебных поездок за рубеж в ближайшее время

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид из окна российского самолета во время полета
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Росавиация рекомендует воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время, говорится в сообщении ведомства.
"Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 23:11Туризм
Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран
Страны Евросоюза и Канады в связи с операцией РФ на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов. Россия ответила зеркально и также закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих государств.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рогозин назвал "арестом" запрет на полеты российских самолетов в Евросоюзе
Опубликовано: О. Маркова
 
В миреФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуризмНовости - ТуризмВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзВооруженные силы РФ
 
 
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