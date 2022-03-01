https://ria.ru/20220301/podderzhka-1775909499.html
Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку
Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку - РИА Новости, 01.03.2022
Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку
Муниципалитеты Тверской области в этом году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:00
2022-03-01T19:00
2022-03-01T19:00
тверская область
игорь руденя
общество
жкх
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174959_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_68e6dc121d4155fb06541ec90bc4ba2c.jpg
ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Муниципалитеты Тверской области в этом году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.По информации пресс-службы, области выделены федеральные средства на проведение в 2022 году капитальных ремонтов в четырех сельских учреждениях в рамках национального проекта "Культура". Региональные средства выделят на проведение капитальных работ в домах культуры в 10 муниципальных образованиях.Новое звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду сцены, костюмы, кресла и другое необходимое оснащение приобретут для 15 учреждений в 10 муниципалитетах – сельских, районных и межпоселенческих клубов и ДК. 16 сельских учреждений в 11 муниципалитетах получат денежные поощрения в рамках господдержки лучших организаций культуры на селе. Эти средства они могут направить на ремонтные работы, закупку мебели и оборудования, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220221/obrazovanie-1774099121.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174959_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_66a3560bad7870524997e72f0464db48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество, жкх, тверская область
ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Муниципалитеты Тверской области в этом году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Возможности для развития культуры должны иметь все муниципалитеты Тверской области. С развитием газификации региона важно обеспечить и развитие инфраструктуры в районах для возможностей получения дополнительного образования", - сказал глава региона Игорь Руденя
.
По информации пресс-службы, области выделены федеральные средства на проведение в 2022 году капитальных ремонтов в четырех сельских учреждениях в рамках национального проекта "Культура". Региональные средства выделят на проведение капитальных работ в домах культуры в 10 муниципальных образованиях.
Новое звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду сцены, костюмы, кресла и другое необходимое оснащение приобретут для 15 учреждений в 10 муниципалитетах – сельских, районных и межпоселенческих клубов и ДК. 16 сельских учреждений в 11 муниципалитетах получат денежные поощрения в рамках господдержки лучших организаций культуры на селе. Эти средства они могут направить на ремонтные работы, закупку мебели и оборудования, отметили в пресс-службе.