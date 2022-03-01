https://ria.ru/20220301/podderzhka-1775909499.html

Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку

Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку - РИА Новости, 01.03.2022

Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку

Муниципалитеты Тверской области в этом году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:00

2022-03-01T19:00

2022-03-01T19:00

тверская область

игорь руденя

общество

жкх

тверская область

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ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Муниципалитеты Тверской области в этом году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.По информации пресс-службы, области выделены федеральные средства на проведение в 2022 году капитальных ремонтов в четырех сельских учреждениях в рамках национального проекта "Культура". Региональные средства выделят на проведение капитальных работ в домах культуры в 10 муниципальных образованиях.Новое звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду сцены, костюмы, кресла и другое необходимое оснащение приобретут для 15 учреждений в 10 муниципалитетах – сельских, районных и межпоселенческих клубов и ДК. 16 сельских учреждений в 11 муниципалитетах получат денежные поощрения в рамках господдержки лучших организаций культуры на селе. Эти средства они могут направить на ремонтные работы, закупку мебели и оборудования, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220221/obrazovanie-1774099121.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, общество, жкх, тверская область