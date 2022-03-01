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Тверская область
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Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку
Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку - РИА Новости, 01.03.2022
Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку
Муниципалитеты Тверской области в этом году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:00
2022-03-01T19:00
тверская область
игорь руденя
общество
жкх
тверская область
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ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Муниципалитеты Тверской области в этом году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.По информации пресс-службы, области выделены федеральные средства на проведение в 2022 году капитальных ремонтов в четырех сельских учреждениях в рамках национального проекта "Культура". Региональные средства выделят на проведение капитальных работ в домах культуры в 10 муниципальных образованиях.Новое звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду сцены, костюмы, кресла и другое необходимое оснащение приобретут для 15 учреждений в 10 муниципалитетах – сельских, районных и межпоселенческих клубов и ДК. 16 сельских учреждений в 11 муниципалитетах получат денежные поощрения в рамках господдержки лучших организаций культуры на селе. Эти средства они могут направить на ремонтные работы, закупку мебели и оборудования, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, общество, жкх, тверская область
19:00 01.03.2022
 

Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку

© Pixabay / Pixabay/ NikolayFrolochkinМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Pixabay / Pixabay/ NikolayFrolochkin
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Муниципалитеты Тверской области в этом году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Возможности для развития культуры должны иметь все муниципалитеты Тверской области. С развитием газификации региона важно обеспечить и развитие инфраструктуры в районах для возможностей получения дополнительного образования", - сказал глава региона Игорь Руденя.
По информации пресс-службы, области выделены федеральные средства на проведение в 2022 году капитальных ремонтов в четырех сельских учреждениях в рамках национального проекта "Культура". Региональные средства выделят на проведение капитальных работ в домах культуры в 10 муниципальных образованиях.
Новое звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду сцены, костюмы, кресла и другое необходимое оснащение приобретут для 15 учреждений в 10 муниципалитетах – сельских, районных и межпоселенческих клубов и ДК. 16 сельских учреждений в 11 муниципалитетах получат денежные поощрения в рамках господдержки лучших организаций культуры на селе. Эти средства они могут направить на ремонтные работы, закупку мебели и оборудования, отметили в пресс-службе.
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