https://ria.ru/20220301/peregovory-1775920614.html

Политологи рассказали, от чего зависит успех переговоров России и Украины

Политологи рассказали, от чего зависит успех переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.03.2022

Политологи рассказали, от чего зависит успех переговоров России и Украины

Успех переговоров России и Украины, которые могут пройти в среду, зависит от самостоятельности украинской стороны, ее способности достигать дальнейших... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:56

2022-03-01T19:56

2022-03-01T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Успех переговоров России и Украины, которые могут пройти в среду, зависит от самостоятельности украинской стороны, ее способности достигать дальнейших договоренностей без консультаций с Западом и без затягивания процессов, считают опрошенные РИА Новости политологи.Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта."Ожидается, что они состоятся завтра, если украинская сторона не придумает опять повода ее отложить. По информации белорусских коллег, там будет расширенный состав украинской делегации, то есть там еще добавятся. ... Все зависит от воли украинской делегации, все зависит от Зеленского, от того, самостоятельный он или нет. Если нет, если опять побежит в Вашингтон спрашивать, нужно ли размещать артиллерию в жилых кварталах, тогда я думаю, что очень точно на третьей или четвертой встрече будет новый состав украинской делегации", - считает политолог Марат Баширов.Соответствующее мнение разделила и руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, не стоит иметь завышенные ожидания и надежду на быстрые переговоры, особенно на фоне рисков их очередного затягивания украинской стороной."Очень важно не формировать таких скорых завышенных ожиданий, быстрых, от переговоров. Очевидно, что украинская сторона по первому этапу переговоров, только им пока можем располагать, по максимуму затягивает переговоры, они не начались вовремя, и глубоко ночью начались на следующий день. Очевидно, это использовалось для консультации украинской стороной с зарубежными партнерами, с Западом, и это было затягивание всего процесса", - сказала Кислицына.По мнению Баширова, сперва к рассмотрению ожидаются гуманитарные вопросы о защите мирных жителей, недопустимости разрушения объектов инфраструктуры и размещения воинских частей и вооружений в жилых кварталах. После этого, прогнозирует эксперт, стороны могут перейти к более сложным вопросам о признании и ЛНР и ДНР, затронут тему Минских соглашений или перспективу создания нового соглашения. При этом, по мнению Кислициной, позиция российской стороны останется принципиальной и не изменится."Ожидаемо, что позиция нашей стороны будет продолжать оставаться принципиальной, жесткой с точки зрения того, что национальные интересы нашей страны должны соблюдаться", - отметила Кислицына"Выход из ситуации очень простой – это разрушение той инфраструктуры вооруженных сил Украины, на которой начала высаживаться инфраструктура НАТО. Второе – аресты и судебные процессы над теми членами нацистских организаций, которые совершали военные преступления против жителей Донбасса, против граждан России, законодательное закрепление невозможности создания этих нацистских организаций, имеется в виду легально, там, где нелегально, - пусть силовики ловят. И законодательное закрепление нейтрального статуса Украины, это потребует внесение в Конституцию и это потребует отказа самой организации НАТО в том, что они рассматривают Украину как потенциального члена своей организации и своего альянса. Все это предлагалось до проведения специальной военной операции", - заключил Баширов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр