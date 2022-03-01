https://ria.ru/20220301/peregovory-1775809741.html

Мединский доложил Путину об итогах переговоров лично и письменно

Мединский доложил Путину об итогах переговоров лично и письменно - РИА Новости, 01.03.2022

Мединский доложил Путину об итогах переговоров лично и письменно

Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил президенту РФ Владимиру Путину о российско-украинских переговорах лично и в письменной форме, сообщил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:33

2022-03-01T13:33

2022-03-01T13:33

обострение ситуации в днр и лнр

политика

россия

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владимир путин

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил президенту РФ Владимиру Путину о российско-украинских переговорах лично и в письменной форме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Песков сообщал, что Мединский лично доложит Путину о результатах переговоров."Мединский доложил лично, и кроме того письменно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, в каком формате был доклад о переговорах.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775706526.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир мединский, владимир путин, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр