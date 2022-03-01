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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775809741.html
Мединский доложил Путину об итогах переговоров лично и письменно
Мединский доложил Путину об итогах переговоров лично и письменно - РИА Новости, 01.03.2022
Мединский доложил Путину об итогах переговоров лично и письменно
Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил президенту РФ Владимиру Путину о российско-украинских переговорах лично и в письменной форме, сообщил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:33
2022-03-01T13:33
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
владимир мединский
владимир путин
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил президенту РФ Владимиру Путину о российско-украинских переговорах лично и в письменной форме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Песков сообщал, что Мединский лично доложит Путину о результатах переговоров."Мединский доложил лично, и кроме того письменно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, в каком формате был доклад о переговорах.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, россия, владимир мединский, владимир путин, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:33 01.03.2022
 
Мединский доложил Путину об итогах переговоров лично и письменно

Помощник Путина Мединский доложил об итогах переговоров с Украиной лично и письменно

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Владимир Мединский во время встречи. 26 июля 2019
Владимир Путин и Владимир Мединский во время встречи. 26 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Владимир Мединский во время встречи. 26 июля 2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил президенту РФ Владимиру Путину о российско-украинских переговорах лично и в письменной форме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Песков сообщал, что Мединский лично доложит Путину о результатах переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 01:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву
"Мединский доложил лично, и кроме того письменно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, в каком формате был доклад о переговорах.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 19:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия и Украина договорились провести еще один раунд переговоров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаРоссияВладимир МединскийВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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