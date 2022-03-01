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Российский посол заявил об ухудшении отношений России и Польши
Российский посол заявил об ухудшении отношений России и Польши - РИА Новости, 01.03.2022
Российский посол заявил об ухудшении отношений России и Польши
Отношения России и Польши обострились еще больше на фоне военной операции на Украине, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:17
2022-03-01T10:17
2022-03-01T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
польша
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Отношения России и Польши обострились еще больше на фоне военной операции на Украине, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Отношения наши с Польшей никогда не были простыми. А сейчас на фоне специальной военной операции, которую проводит Россия, они обострились еще больше. Прежде всего, это касается той информационной, политической обстановки, которая сейчас складывается вокруг наших отношений. На дистанции, наверное, сложно представить уровень той истерии, которая здесь нагнетается", - сказал посол в эфире "России 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sevpotoki-1775635107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, польша
10:17 01.03.2022 (обновлено: 10:21 01.03.2022)
Российский посол заявил об ухудшении отношений России и Польши
Посол России: отношения с Польшей обострились еще больше из-за ситуации на Украине