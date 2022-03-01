https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775838380.html

Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза

Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза

Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:42

2022-03-01T14:42

2022-03-01T14:42

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца", - сказал Лавров, выступая на Совете ООН по правам человека.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, сергей лавров, россия, украина