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Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза
Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза
Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:42
2022-03-01T14:42
2022-03-01T14:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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сергей лавров
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца", - сказал Лавров, выступая на Совете ООН по правам человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, сергей лавров, россия, украина
Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза
Глава МИД Лавров: Евросоюз в русофобском угаре решил поставлять Украине летальное оружие