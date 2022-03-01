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Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза
Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза
Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:42
2022-03-01T14:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца", - сказал Лавров, выступая на Совете ООН по правам человека.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, сергей лавров, россия, украина
14:42 01.03.2022
 
Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза

Глава МИД Лавров: Евросоюз в русофобском угаре решил поставлять Украине летальное оружие

© REUTERS / Roman BalukУкраинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition во время учений во Львовской области
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition во время учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Roman Baluk
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition во время учений во Львовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца", - сказал Лавров, выступая на Совете ООН по правам человека.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзВ миреСергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
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