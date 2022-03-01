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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ombudsmen-1775882735.html
Омбудсмен ДНР посетит Ростовскую область
Омбудсмен ДНР посетит Ростовскую область - РИА Новости, 01.03.2022
Омбудсмен ДНР посетит Ростовскую область
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что договорилась с коллегами из РФ и ЛНР проработать вопрос создания пунктов правовой помощи для... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:20
2022-03-01T17:40
донецкая народная республика
ростовская область
ростов-на-дону
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что договорилась с коллегами из РФ и ЛНР проработать вопрос создания пунктов правовой помощи для эвакуированных из Донбасса."Мы договорись совместно проработать вопрос создания пунктов правовой помощи лицам, выехавшим в эвакуацию. Основная их задача – оказание содействия в оформлении паспортов, восстановлении необходимых документов", - приводятся слова Морозовой на сайте омбудсмена.Также, по словам Морозовой, с коллегами из РФ и ЛНР удалось запланировать первый визит в Ростовскую область, чтобы лично пообщаться с эвакуированными.Морозова также отметила, что они с коллегой из ЛНР подпишут меморандумы о взаимопонимании и планах взаимодействия с уполномоченным по правам человека в РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220227/bezhentsy-1775399029.html
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донецкая народная республика, ростовская область, ростов-на-дону, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:20 01.03.2022 (обновлено: 17:40 01.03.2022)
 
Омбудсмен ДНР посетит Ростовскую область

Омбудсмен ДНР Морозова посетит Ростовскую область с коллегами из России и ЛНР

© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что договорилась с коллегами из РФ и ЛНР проработать вопрос создания пунктов правовой помощи для эвакуированных из Донбасса.
"Мы договорись совместно проработать вопрос создания пунктов правовой помощи лицам, выехавшим в эвакуацию. Основная их задача – оказание содействия в оформлении паспортов, восстановлении необходимых документов", - приводятся слова Морозовой на сайте омбудсмена.
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Также, по словам Морозовой, с коллегами из РФ и ЛНР удалось запланировать первый визит в Ростовскую область, чтобы лично пообщаться с эвакуированными.
Морозова также отметила, что они с коллегой из ЛНР подпишут меморандумы о взаимопонимании и планах взаимодействия с уполномоченным по правам человека в РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРостовская областьРостов-на-ДонуЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинВ миреЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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