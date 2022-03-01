17:20 01.03.2022 (обновлено: 17:40 01.03.2022)
Омбудсмен ДНР посетит Ростовскую область
Омбудсмен ДНР Морозова посетит Ростовскую область с коллегами из России и ЛНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что договорилась с коллегами из РФ и ЛНР проработать вопрос создания пунктов правовой помощи для эвакуированных из Донбасса.
"Мы договорись совместно проработать вопрос создания пунктов правовой помощи лицам, выехавшим в эвакуацию. Основная их задача – оказание содействия в оформлении паспортов, восстановлении необходимых документов", - приводятся слова Морозовой на сайте омбудсмена.
Также, по словам Морозовой, с коллегами из РФ и ЛНР удалось запланировать первый визит в Ростовскую область, чтобы лично пообщаться с эвакуированными.
Морозова также отметила, что они с коллегой из ЛНР подпишут меморандумы о взаимопонимании и планах взаимодействия с уполномоченным по правам человека в РФ.
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