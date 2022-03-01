https://ria.ru/20220301/ombudsmen-1775882735.html

Омбудсмен ДНР посетит Ростовскую область

Омбудсмен ДНР посетит Ростовскую область - РИА Новости, 01.03.2022

Омбудсмен ДНР посетит Ростовскую область

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что договорилась с коллегами из РФ и ЛНР проработать вопрос создания пунктов правовой помощи для... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:20

2022-03-01T17:20

2022-03-01T17:40

донецкая народная республика

ростовская область

ростов-на-дону

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что договорилась с коллегами из РФ и ЛНР проработать вопрос создания пунктов правовой помощи для эвакуированных из Донбасса."Мы договорись совместно проработать вопрос создания пунктов правовой помощи лицам, выехавшим в эвакуацию. Основная их задача – оказание содействия в оформлении паспортов, восстановлении необходимых документов", - приводятся слова Морозовой на сайте омбудсмена.Также, по словам Морозовой, с коллегами из РФ и ЛНР удалось запланировать первый визит в Ростовскую область, чтобы лично пообщаться с эвакуированными.Морозова также отметила, что они с коллегой из ЛНР подпишут меморандумы о взаимопонимании и планах взаимодействия с уполномоченным по правам человека в РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220227/bezhentsy-1775399029.html

https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775252166.html

донецкая народная республика

ростовская область

ростов-на-дону

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, ростовская область, ростов-на-дону, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию