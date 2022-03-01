https://ria.ru/20220301/olimpiada-1775893376.html

Липецкие школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде

Липецкие школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде - РИА Новости, 01.03.2022

Липецкие школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие больше тысячи учеников из Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:58

2022-03-01T17:58

2022-03-01T17:59

липецкая область

общество

липецкая область

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151637/56/1516375681_0:101:1500:945_1920x0_80_0_0_0c6392404b9432d1904c3e572b244c0d.jpg

ЛИПЕЦК, 1 мар - РИА Новости. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие больше тысячи учеников из Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, региональный этап стартовал 11 января с олимпиады по французскому, а завершился 25 февраля соревновательным туром по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Свои знания школьники продемонстрировали по 24 общеобразовательным предметам.Артамонов отметил, что наибольшей популярностью у юных липчан пользовались информатика и физика. Интеллектуальное соревнование традиционно проходило на базе Центра поддержки одаренных детей "Стратегия".

https://ria.ru/20220201/it-ploschadki-1770423287.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, липецкая область, образование