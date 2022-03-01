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Липецкая область
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Липецкие школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде
Липецкие школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде - РИА Новости, 01.03.2022
Липецкие школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие больше тысячи учеников из Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:58
2022-03-01T17:59
липецкая область
общество
липецкая область
образование
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ЛИПЕЦК, 1 мар - РИА Новости. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие больше тысячи учеников из Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, региональный этап стартовал 11 января с олимпиады по французскому, а завершился 25 февраля соревновательным туром по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Свои знания школьники продемонстрировали по 24 общеобразовательным предметам.Артамонов отметил, что наибольшей популярностью у юных липчан пользовались информатика и физика. Интеллектуальное соревнование традиционно проходило на базе Центра поддержки одаренных детей "Стратегия".
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общество, липецкая область, образование
17:58 01.03.2022 (обновлено: 17:59 01.03.2022)
 

Липецкие школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде

© Григорий СысоевУченики в компьютерном классе. Архивное фото
Ученики в компьютерном классе. Архивное фото
© Григорий Сысоев
Ученики в компьютерном классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 мар - РИА Новости. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие больше тысячи учеников из Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, региональный этап стартовал 11 января с олимпиады по французскому, а завершился 25 февраля соревновательным туром по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Свои знания школьники продемонстрировали по 24 общеобразовательным предметам.
Артамонов отметил, что наибольшей популярностью у юных липчан пользовались информатика и физика. Интеллектуальное соревнование традиционно проходило на базе Центра поддержки одаренных детей "Стратегия".
"Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию", – сказал Артамонов.
Ученики школы во время занятия на базе цифровой площадки дополнительного образования IT-bit - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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