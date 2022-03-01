https://ria.ru/20220301/ogranicheniya-1775850679.html

На Вологодчине отменили ряд ограничений по коронавирусу

На Вологодчине отменили ряд ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 01.03.2022

На Вологодчине отменили ряд ограничений по коронавирусу

Власти Вологодской области отменяют ряд ограничений в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, но продлевают режим повышенной готовности до 31 марта,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:28

2022-03-01T15:28

2022-03-01T15:28

вологодская область

вологодская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВОЛОГДА, 1 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области отменяют ряд ограничений в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, но продлевают режим повышенной готовности до 31 марта, сообщил глава региона Олег Кувшинников.По данным, которые он привел на оперативном совещании в правительстве области, на 1 марта моногоспитали заполнены на 69%, из 1,7 тысячи коек заняты 1,2 тысяч коек. При этом вдвое уменьшилось число пациентов в тяжёлом состоянии. Коэффициент распространения COVID-19 в Вологодской области снизился до 0,85."С учетом текущей динамики считаю возможным снять ряд ограничений. Поручаю с 1 марта возобновить проведение деловых и культурных мероприятий с сохранением требования предъявления QR-кодов и 50% наполняемости залов; cнять самоизоляцию для людей старше 60 лет и вернуть сотрудников организаций с дистанционного режима работы в офисы", - сказал Кувшинников.Кроме того, организации общественного питания могут вернуться к работе в ночное время, а с 5 марта разрешат посещения родственников в организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.Ранее, с 24 февраля, в Вологодской области возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах, а с 28 февраля – в поликлиниках и амбулаториях.

https://ria.ru/20211220/operatsii-1764543620.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологодская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19