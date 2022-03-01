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ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП
ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 01.03.2022
ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП
Украинские войска при обстреле населенного пункта Докучаевск в ДНР повредили газопровод и линию электропередачи, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:37
2022-03-01T22:37
2022-03-01T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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украина
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска при обстреле населенного пункта Докучаевск в ДНР повредили газопровод и линию электропередачи, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск перебит газопровод и линия электропередач по адресу: ул. Свободы, 29, 31", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина, докучаевск
ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП
ДНР в СЦКК: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП