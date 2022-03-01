https://ria.ru/20220301/obstrel-1775941662.html

ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП

ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 01.03.2022

ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП

Украинские войска при обстреле населенного пункта Докучаевск в ДНР повредили газопровод и линию электропередачи, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:37

2022-03-01T22:37

2022-03-01T22:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия

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украина

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска при обстреле населенного пункта Докучаевск в ДНР повредили газопровод и линию электропередачи, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск перебит газопровод и линия электропередач по адресу: ул. Свободы, 29, 31", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина, докучаевск