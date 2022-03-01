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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obstrel-1775941662.html
ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП
ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 01.03.2022
ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП
Украинские войска при обстреле населенного пункта Докучаевск в ДНР повредили газопровод и линию электропередачи, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:37
2022-03-01T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска при обстреле населенного пункта Докучаевск в ДНР повредили газопровод и линию электропередачи, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск перебит газопровод и линия электропередач по адресу: ул. Свободы, 29, 31", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина, докучаевск
22:37 01.03.2022
 
ДНР: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП

ДНР в СЦКК: украинские войска при обстреле Докучаевска повредили газопровод и ЛЭП

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Знак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска при обстреле населенного пункта Докучаевск в ДНР повредили газопровод и линию электропередачи, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск перебит газопровод и линия электропередач по адресу: ул. Свободы, 29, 31", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДокучаевск
 
 
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