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Власти Донецка заявили об обстреле Петровского района города

Власти Донецка заявили об обстреле Петровского района города - РИА Новости, 01.03.2022

Власти Донецка заявили об обстреле Петровского района города

Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:45

2022-03-01T16:45

2022-03-01T16:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В 15.55 ВФУ открыли огонь по Петровскому району города", - написал он в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр