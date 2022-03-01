https://ria.ru/20220301/obstrel-1775782801.html

В ДНР заявили о ранении 16 мирных жителей при обстрелах Горловки

В ДНР заявили о ранении 16 мирных жителей при обстрелах Горловки - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили о ранении 16 мирных жителей при обстрелах Горловки

Обстрелы донецкой Горловки украинскими войсками ведутся беспрестанно с 7.00, за это время ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей, сообщил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:12

2022-03-01T12:12

2022-03-01T12:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

зайцево

луганская народная республика

стирол

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_0:252:2965:1921_1920x0_80_0_0_abffc759d2f96a1ccd236b5ddb66cd4e.jpg

ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Обстрелы донецкой Горловки украинскими войсками ведутся беспрестанно с 7.00, за это время ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько."Обстрелы ВФУ не прекращаются с 7 утра. Ранения разной степени тяжести за это время получили 16 мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксировано более 35 разрушений инфраструктуры города: жилой фонд, социальные учреждения.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

зайцево

луганская народная республика

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, стирол, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, горловка