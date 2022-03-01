https://ria.ru/20220301/obse-1775834121.html

Миссия ОБСЕ в полном составе уехала в Россию, заявили в ДНР

Миссия ОБСЕ в полном составе уехала в Россию, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Миссия ОБСЕ в полном составе уехала в Россию, заявили в ДНР

Команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полностью эвакуирована с территории ДНР в Россию, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:32

2022-03-01T14:32

2022-03-01T14:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

смм обсе

обсе

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775744295_0:234:3075:1964_1920x0_80_0_0_07fd95fac7634babaac1caf1dd1cc0ee.jpg

ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полностью эвакуирована с территории ДНР в Россию, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Команда СММ ОБСЕ в полном составе эвакуирована с территории ДНР в Российскую Федерацию. Опасаемся, что это еще больше усилит массированные атаки ВФУ на мирные города Донбасса", - говорится в сообщении донецкого представительства в Telegram.В заявлении также содержится призыв к мировому сообществу "прекратить военную поддержку Украины и приложить все усилия для скорейшего достижения мира".Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, обсе, вооруженные силы рф, россия