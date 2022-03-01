https://ria.ru/20220301/obse-1775767097.html
В Луганске из 30 машин ОБСЕ остались четыре
В Луганске из 30 машин ОБСЕ остались четыре - РИА Новости, 01.03.2022
В Луганске из 30 машин ОБСЕ остались четыре
В Луганске из 30 машин ОБСЕ остается четыре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:29
2022-03-01T11:29
2022-03-01T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
хельга шмид
луганск
смм обсе
обсе
россия
донецк (донецкая область)
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. В Луганске из 30 машин ОБСЕ остается четыре, передает корреспондент РИА Новости.Машины стоят у гостиницы "Славянская", где базировалась организация. Парковка ОБСЕ рядом опустела полностью, на ней осталась только будка сторожа.Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хельга шмид, луганск, смм обсе, обсе, россия, донецк (донецкая область)
В Луганске из 30 машин ОБСЕ остались четыре
В Луганске из 30 машин ОБСЕ остались четыре у гостиницы "Славянская"