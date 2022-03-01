https://ria.ru/20220301/obse-1775767097.html

В Луганске из 30 машин ОБСЕ остались четыре

В Луганске из 30 машин ОБСЕ остались четыре - РИА Новости, 01.03.2022

В Луганске из 30 машин ОБСЕ остались четыре

В Луганске из 30 машин ОБСЕ остается четыре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:29

2022-03-01T11:29

2022-03-01T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

хельга шмид

луганск

смм обсе

обсе

россия

донецк (донецкая область)

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. В Луганске из 30 машин ОБСЕ остается четыре, передает корреспондент РИА Новости.Машины стоят у гостиницы "Славянская", где базировалась организация. Парковка ОБСЕ рядом опустела полностью, на ней осталась только будка сторожа.Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

луганск

россия

донецк (донецкая область)

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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