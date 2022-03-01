https://ria.ru/20220301/moshenniki-1775842991.html

Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT

Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT - РИА Новости, 01.03.2022

Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT

Россияне получают много звонков и сообщений от мошенников: сейчас популярной схемой является требование срочно снять деньги со счетов из-за возможности... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:58

2022-03-01T14:58

2022-03-01T15:18

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

экономика

технологии

swift

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне получают много звонков и сообщений от мошенников: сейчас популярной схемой является требование срочно снять деньги со счетов из-за возможности отключения банков от SWIFT, однако отключение некоторых банков от системы не влияет на средства россиян - они всегда сохранны и доступны для клиентов, сообщил ЦБ в своем Telegram-канале."Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников – звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT", - пишет регулятор.В ЦБ подчеркнули, что это неправда. "Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет. SWIFT – это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны", - пояснил Банк России.Отмечается, что все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока нет списка банков, которые попадут под это ограничение.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775803497.html

https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html

https://ria.ru/20220222/moshenniki-1774206503.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

центральный банк рф (цб рф), происшествия, экономика, технологии, swift, россия