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https://ria.ru/20220301/moshenniki-1775842991.html
Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT
Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT - РИА Новости, 01.03.2022
Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT
Россияне получают много звонков и сообщений от мошенников: сейчас популярной схемой является требование срочно снять деньги со счетов из-за возможности... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:58
2022-03-01T15:18
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
экономика
технологии
swift
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне получают много звонков и сообщений от мошенников: сейчас популярной схемой является требование срочно снять деньги со счетов из-за возможности отключения банков от SWIFT, однако отключение некоторых банков от системы не влияет на средства россиян - они всегда сохранны и доступны для клиентов, сообщил ЦБ в своем Telegram-канале."Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников – звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT", - пишет регулятор.В ЦБ подчеркнули, что это неправда. "Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет. SWIFT – это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны", - пояснил Банк России.Отмечается, что все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока нет списка банков, которые попадут под это ограничение.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775803497.html
https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html
https://ria.ru/20220222/moshenniki-1774206503.html
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центральный банк рф (цб рф), происшествия, экономика, технологии, swift, россия
14:58 01.03.2022 (обновлено: 15:18 01.03.2022)
 
Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT

Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за возможности отключения банков от SWIFT

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне получают много звонков и сообщений от мошенников: сейчас популярной схемой является требование срочно снять деньги со счетов из-за возможности отключения банков от SWIFT, однако отключение некоторых банков от системы не влияет на средства россиян - они всегда сохранны и доступны для клиентов, сообщил ЦБ в своем Telegram-канале.
"Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников – звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT", - пишет регулятор.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак на пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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В ЦБ подчеркнули, что это неправда. "Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет. SWIFT – это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны", - пояснил Банк России.
Отмечается, что все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 03:39
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока нет списка банков, которые попадут под это ограничение.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 04:15
Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПроисшествияЭкономикаТехнологииSWIFTРоссия
 
 
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