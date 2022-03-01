https://ria.ru/20220301/mir-1775722788.html

В Москве пассажиры смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир"

В Москве пассажиры смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир" - РИА Новости, 01.03.2022

В Москве пассажиры смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир"

Пассажиры городского транспорта Москвы смогут сэкономить до 10 рублей с каждой поездки при оплате проезда картой "Мир", акция будет действовать с 1 марта по 30... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T07:43

2022-03-01T07:43

2022-03-01T07:43

общество

россия

карта "мир"

москва

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пассажиры городского транспорта Москвы смогут сэкономить до 10 рублей с каждой поездки при оплате проезда картой "Мир", акция будет действовать с 1 марта по 30 июня, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Подчеркивается, что акция платежной системы "Мир" в столичном транспорте проходит в шестой раз. Впервые ее провели в 2019 году.Отмечается, что при оплате сперва спишут полную стоимость поездки, но в течение 30 минут после платежа сумма кешбэка автоматически вернется на счет.

https://ria.ru/20211220/stavka-1764533520.html

россия

москва

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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Никита Брыкин

общество, россия, карта "мир", москва