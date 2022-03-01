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В Москве пассажиры смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир"
В Москве пассажиры смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир" - РИА Новости, 01.03.2022
В Москве пассажиры смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир"
Пассажиры городского транспорта Москвы смогут сэкономить до 10 рублей с каждой поездки при оплате проезда картой "Мир", акция будет действовать с 1 марта по 30... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T07:43
2022-03-01T07:43
общество
россия
карта "мир"
москва
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пассажиры городского транспорта Москвы смогут сэкономить до 10 рублей с каждой поездки при оплате проезда картой "Мир", акция будет действовать с 1 марта по 30 июня, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Подчеркивается, что акция платежной системы "Мир" в столичном транспорте проходит в шестой раз. Впервые ее провели в 2019 году.Отмечается, что при оплате сперва спишут полную стоимость поездки, но в течение 30 минут после платежа сумма кешбэка автоматически вернется на счет.
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общество, россия, карта "мир", москва
07:43 01.03.2022
 
В Москве пассажиры смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир"

В Москве пассажиры могут сэкономить до 10 рублей с поездки при оплате проезда картой "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пассажиры городского транспорта Москвы смогут сэкономить до 10 рублей с каждой поездки при оплате проезда картой "Мир", акция будет действовать с 1 марта по 30 июня, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Пассажиры общественного транспорта Москвы смогут сэкономить при оплате проезда смартфоном по карте "Мир". Акция будет действовать с 1 марта по 30 июня в метрополитене, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, а также во всем наземном общественном транспорте, включая автобусы, электробусы, трамваи и маршрутные такси", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что акция платежной системы "Мир" в столичном транспорте проходит в шестой раз. Впервые ее провели в 2019 году.
"По решению мэра Москвы в московском транспорте создается как можно больше способов оплаты проезда, благодаря чему билетная система столичного транспорта признана лучшей в мире... Обладатели карт "Мир" могут экономить до 10 рублей с каждой поездки на всем городском транспорте", — добавляются на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что при оплате сперва спишут полную стоимость поездки, но в течение 30 минут после платежа сумма кешбэка автоматически вернется на счет.
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ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке
Опубликовано: Н. Брыкин
 
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