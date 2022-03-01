https://ria.ru/20220301/mid-1775891129.html

Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД

Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД - РИА Новости, 01.03.2022

Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД

Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:51

2022-03-01T17:51

2022-03-01T17:55

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это было приглашение к совместной работе ... эта работа была ими (западными странами) просто сначала проигнорирована, а потом заблокирована", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775888857.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире