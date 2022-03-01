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Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД
Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД - РИА Новости, 01.03.2022
Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД
Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:51
2022-03-01T17:55
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это было приглашение к совместной работе ... эта работа была ими (западными странами) просто сначала проигнорирована, а потом заблокирована", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире
17:51 01.03.2022 (обновлено: 17:55 01.03.2022)
 
Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД

Захарова: Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это было приглашение к совместной работе ... эта работа была ими (западными странами) просто сначала проигнорирована, а потом заблокирована", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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В МИД заявили, что санкции Запада не имеют под собой правовой почвы
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВ мире
 
 
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