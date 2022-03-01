https://ria.ru/20220301/mid-1775891129.html
Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД
Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД - РИА Новости, 01.03.2022
Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД
Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:51
2022-03-01T17:51
2022-03-01T17:55
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это было приглашение к совместной работе ... эта работа была ими (западными странами) просто сначала проигнорирована, а потом заблокирована", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775888857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире
17:51 01.03.2022 (обновлено: 17:55 01.03.2022)
Запад заблокировал совместную работу, которую предлагала Москва, заявил МИД
Захарова: Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал