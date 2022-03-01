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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/mid-1775827992.html
Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших выступление Лаврова, ханжами
Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших выступление Лаврова, ханжами - РИА Новости, 01.03.2022
Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших выступление Лаврова, ханжами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о том, что во время онлайн выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:17
2022-03-01T14:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о том, что во время онлайн выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве ряд делегаций покинул зал в знак бойкота, заявила, что они ни разу не покидали зал, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе."В знак бойкота они ни разу не покидали зал, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе", - сказала она на просьбу прокомментировать сообщения западных агентств. "Лицемеры и ханжи, чье преступное молчание спровоцировало конфликт", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775818584.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html
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60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
14:17 01.03.2022
 
Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших выступление Лаврова, ханжами

Представитель МИД Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших речь Лаврова, лицемерами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о том, что во время онлайн выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве ряд делегаций покинул зал в знак бойкота, заявила, что они ни разу не покидали зал, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе.
"В знак бойкота они ни разу не покидали зал, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе", - сказала она на просьбу прокомментировать сообщения западных агентств. "Лицемеры и ханжи, чье преступное молчание спровоцировало конфликт", - добавила она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:51
Ситуация на Украине ухудшается при попустительстве Запада, заявил Лавров
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пассажиры в зале прилета Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Европа под замком. Как россиянам вернуться домой из-за границы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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