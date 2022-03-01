https://ria.ru/20220301/mid-1775827992.html

Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших выступление Лаврова, ханжами

Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших выступление Лаврова, ханжами - РИА Новости, 01.03.2022

Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших выступление Лаврова, ханжами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о том, что во время онлайн выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:17

2022-03-01T14:17

2022-03-01T14:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о том, что во время онлайн выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве ряд делегаций покинул зал в знак бойкота, заявила, что они ни разу не покидали зал, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе."В знак бойкота они ни разу не покидали зал, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе", - сказала она на просьбу прокомментировать сообщения западных агентств. "Лицемеры и ханжи, чье преступное молчание спровоцировало конфликт", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775818584.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, ситуация в днр и лнр