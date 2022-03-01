https://ria.ru/20220301/medkompleks-1775744869.html

Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках

Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках - РИА Новости, 01.03.2022

Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках

Завершен подготовительный этап строительства многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, сообщил заммэра... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:38

2022-03-01T10:38

2022-03-01T10:39

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Завершен подготовительный этап строительства многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.По словам Бочкарева, новый комплекс станет одной из ведущих детских больниц в стране. Объект площадью 55 тысяч квадратных метров рассчитан на 477 коек и будет иметь многопрофильную направленность с возможностью проведения экстренной, доврачебной и специализированной помощи.

https://ria.ru/20220203/bochkarev-1770803288.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев