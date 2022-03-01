10:38 01.03.2022 (обновлено: 10:39 01.03.2022)
Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыБочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Завершен подготовительный этап строительства многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В рамках строительства многопрофильного комплекса в Сокольниках завершены работы подготовительного этапа, выполнены железобетонные конструкции ниже нулевой отметки", - рассказал заммэра, добавив, что сейчас на объекте ведутся проектно-изыскательские работы.
По словам Бочкарева, новый комплекс станет одной из ведущих детских больниц в стране. Объект площадью 55 тысяч квадратных метров рассчитан на 477 коек и будет иметь многопрофильную направленность с возможностью проведения экстренной, доврачебной и специализированной помощи.