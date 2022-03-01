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Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках
Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках - РИА Новости, 01.03.2022
Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках
Завершен подготовительный этап строительства многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, сообщил заммэра... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:38
2022-03-01T10:39
стройкомплекс москвы
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Завершен подготовительный этап строительства многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.По словам Бочкарева, новый комплекс станет одной из ведущих детских больниц в стране. Объект площадью 55 тысяч квадратных метров рассчитан на 477 коек и будет иметь многопрофильную направленность с возможностью проведения экстренной, доврачебной и специализированной помощи.
https://ria.ru/20220203/bochkarev-1770803288.html
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стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев
10:38 01.03.2022 (обновлено: 10:39 01.03.2022)
 

Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыБочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках
Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Завершен подготовительный этап строительства многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В рамках строительства многопрофильного комплекса в Сокольниках завершены работы подготовительного этапа, выполнены железобетонные конструкции ниже нулевой отметки", - рассказал заммэра, добавив, что сейчас на объекте ведутся проектно-изыскательские работы.
По словам Бочкарева, новый комплекс станет одной из ведущих детских больниц в стране. Объект площадью 55 тысяч квадратных метров рассчитан на 477 коек и будет иметь многопрофильную направленность с возможностью проведения экстренной, доврачебной и специализированной помощи.
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Стройкомплекс МосквыМоскваАндрей Бочкарев
 
 
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