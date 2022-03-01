Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/mariupol-1775753074.html
В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает
В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает
Народная милиция ДНР заявила, что жителям Мариуполя и его пригородов ничего не угрожает. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:49
2022-03-01T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774640115_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_a2aced7da0c48b57a27311f1e79282d1.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что жителям Мариуполя и его пригородов ничего не угрожает."Жители города Мариуполь и прилегающих населенных пунктов! Вам ничего не угрожает, но в складывающейся обстановке, когда под руководством специальных служб Украины подразделениями ВСУ и НГУ готовятся теракты и провокации с целью дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации в глазах мировой общественности, многие из вас опасаются за свою жизнь. Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с УНМ ДНР организуются два гуманитарных коридора", - сообщается в заявлении Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
https://ria.ru/20220301/provokatsiya-1775738882.html
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774640115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fca2b424d5978e8ae68135207c07d375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, мариуполь
10:49 01.03.2022 (обновлено: 11:26 01.03.2022)
 
В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает

Армия ДНР: жителям Мариуполя и прилегающих населенных пунктов ничего не угрожает

© REUTERS / Carlos BarriaМестные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что жителям Мариуполя и его пригородов ничего не угрожает.
"Жители города Мариуполь и прилегающих населенных пунктов! Вам ничего не угрожает, но в складывающейся обстановке, когда под руководством специальных служб Украины подразделениями ВСУ и НГУ готовятся теракты и провокации с целью дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации в глазах мировой общественности, многие из вас опасаются за свою жизнь. Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с УНМ ДНР организуются два гуманитарных коридора", - сообщается в заявлении Народной милиции ДНР.
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 09:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин сообщил о готовящейся провокации в районе Мариуполя и Донецка
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала