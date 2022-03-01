https://ria.ru/20220301/mariupol-1775753074.html

В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает

В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает

Народная милиция ДНР заявила, что жителям Мариуполя и его пригородов ничего не угрожает. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:49

2022-03-01T10:49

2022-03-01T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что жителям Мариуполя и его пригородов ничего не угрожает."Жители города Мариуполь и прилегающих населенных пунктов! Вам ничего не угрожает, но в складывающейся обстановке, когда под руководством специальных служб Украины подразделениями ВСУ и НГУ готовятся теракты и провокации с целью дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации в глазах мировой общественности, многие из вас опасаются за свою жизнь. Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с УНМ ДНР организуются два гуманитарных коридора", - сообщается в заявлении Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

https://ria.ru/20220301/provokatsiya-1775738882.html

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, мариуполь