10:49 01.03.2022 (обновлено: 11:26 01.03.2022)
В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает
Армия ДНР: жителям Мариуполя и прилегающих населенных пунктов ничего не угрожает
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что жителям Мариуполя и его пригородов ничего не угрожает.
"Жители города Мариуполь и прилегающих населенных пунктов! Вам ничего не угрожает, но в складывающейся обстановке, когда под руководством специальных служб Украины подразделениями ВСУ и НГУ готовятся теракты и провокации с целью дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации в глазах мировой общественности, многие из вас опасаются за свою жизнь. Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с УНМ ДНР организуются два гуманитарных коридора", - сообщается в заявлении Народной милиции ДНР.
Вчера, 08:00Ни шагу назад — на всех трех фронтах
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
28 февраля, 08:00"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях