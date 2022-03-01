Сотрудники пресс-службы Народной милиции ЛНР попали под обстрел в Донбассе
Народная милиция ЛНР заявила об обстреле своих сотрудников в районе поселка Широкий
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики попали под обстрел в районе перешедшего под контроль ЛНР поселка Широкий, заявил журналистам во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о девяти обстрелах за сутки со стороны украинских войск.
"Сотрудники пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР выехали в населенный пункт Широкий для определения гуманитарной обстановки и попали под обстрел", - заявил Филипоненко. По его словам, никто не пострадал.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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