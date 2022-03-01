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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/lnr-1775932812.html
Сотрудники пресс-службы Народной милиции ЛНР попали под обстрел в Донбассе
Сотрудники пресс-службы Народной милиции ЛНР попали под обстрел в Донбассе - РИА Новости, 01.03.2022
Сотрудники пресс-службы Народной милиции ЛНР попали под обстрел в Донбассе
Сотрудники пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики попали под обстрел в районе перешедшего под контроль ЛНР поселка Широкий, заявил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:13
2022-03-01T21:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики попали под обстрел в районе перешедшего под контроль ЛНР поселка Широкий, заявил журналистам во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о девяти обстрелах за сутки со стороны украинских войск."Сотрудники пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР выехали в населенный пункт Широкий для определения гуманитарной обстановки и попали под обстрел", - заявил Филипоненко. По его словам, никто не пострадал.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/obstrel-1775932288.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
21:13 01.03.2022
 
Сотрудники пресс-службы Народной милиции ЛНР попали под обстрел в Донбассе

Народная милиция ЛНР заявила об обстреле своих сотрудников в районе поселка Широкий

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики попали под обстрел в районе перешедшего под контроль ЛНР поселка Широкий, заявил журналистам во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о девяти обстрелах за сутки со стороны украинских войск.
Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 21:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ
"Сотрудники пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР выехали в населенный пункт Широкий для определения гуманитарной обстановки и попали под обстрел", - заявил Филипоненко. По его словам, никто не пострадал.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Геноцид, над которым смеется Европа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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