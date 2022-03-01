В ЛНР заявили о новом обстреле республики украинскими военными
Представительство ЛНР в СЦКК: ВФУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за четыре часа
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в ЛНР
Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в ЛНР
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за четыре часа обстреляли территорию ЛНР четыре раза, применив минометы и артиллерийские орудия, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы 4 обстрела: н.п. Луганское – Калиновка: РСЗО БМ-21 миномет 120 мм (3 мины); н.п. Мироновский – Логвиново: артиллерийское орудие 152 мм (5 снарядов), миномет 120 мм (15 мин); н.п. Светлодарск – Молочное: РСЗО БМ-21 (40 снарядов); н.п. Золотое-3 – Первомайск: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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