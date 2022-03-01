https://ria.ru/20220301/litsenzirovanie-1775945701.html

Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов

Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов - РИА Новости, 01.03.2022

Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:17

2022-03-01T23:17

2022-03-01T23:26

технологии

би-би-си

медиа - общество

в мире

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов."Вместе с другими медиаорганизациями мы внимательно следим за происходящим. Руководство Би-би-си сегодня провело встречу и приняло решение прекратить лицензирование всего контента для российских клиентов", - говорится в заявлении корпорации в Twitter.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, би-би-си, медиа - общество, в мире, санкции в отношении россии