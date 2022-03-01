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Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов
Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов - РИА Новости, 01.03.2022
Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:17
2022-03-01T23:26
технологии
би-би-си
медиа - общество
в мире
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов."Вместе с другими медиаорганизациями мы внимательно следим за происходящим. Руководство Би-би-си сегодня провело встречу и приняло решение прекратить лицензирование всего контента для российских клиентов", - говорится в заявлении корпорации в Twitter.
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технологии, би-би-си, медиа - общество, в мире, санкции в отношении россии
23:17 01.03.2022 (обновлено: 23:26 01.03.2022)
 
Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов

Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов.
"Вместе с другими медиаорганизациями мы внимательно следим за происходящим. Руководство Би-би-си сегодня провело встречу и приняло решение прекратить лицензирование всего контента для российских клиентов", - говорится в заявлении корпорации в Twitter.
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