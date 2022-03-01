https://ria.ru/20220301/litsenzirovanie-1775945701.html
Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов
Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов - РИА Новости, 01.03.2022
Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:17
2022-03-01T23:17
2022-03-01T23:26
технологии
би-би-си
медиа - общество
в мире
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов."Вместе с другими медиаорганизациями мы внимательно следим за происходящим. Руководство Би-би-си сегодня провело встречу и приняло решение прекратить лицензирование всего контента для российских клиентов", - говорится в заявлении корпорации в Twitter.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, би-би-си, медиа - общество, в мире, санкции в отношении россии
23:17 01.03.2022 (обновлено: 23:26 01.03.2022)
Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов
Би-би-си прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов