https://ria.ru/20220301/lesa-1775827544.html

Красноярскому краю выделили 1,2 миллиарда рублей на охрану лесов от пожаров

Красноярскому краю выделили 1,2 миллиарда рублей на охрану лесов от пожаров - РИА Новости, 01.03.2022

Красноярскому краю выделили 1,2 миллиарда рублей на охрану лесов от пожаров

Красноярский край в 2022 году получит из бюджета РФ 1,2 миллиарда рублей для реализации мероприятий по охране лесов от пожаров, что в четыре раза больше, чем в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:15

2022-03-01T14:15

2022-03-01T14:15

александр усс

россия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Красноярский край в 2022 году получит из бюджета РФ 1,2 миллиарда рублей для реализации мероприятий по охране лесов от пожаров, что в четыре раза больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-службы губернатора и правительства края со ссылкой на главу региона.По ее данным, во вторник губернатор Александр Усс принял участие в совещании по вопросам готовности регионов СФО к прохождению паводка и пожароопасного периода в 2022 году под председательством полпреда Анатолия Серышева. Полпред подчеркнул, что все мероприятия нужно провести максимально качественно и в тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон.По данным пресс-службы, в крае идет активная подготовка к сезону паводков и лесных пожаров. Губернатор доложил о ключевых направлениях подготовки. По прогнозам, в 2022 году в крае ожидаются два пика горимости лесов – в мае и со второй половины июля до середины августа."В этом году Федерация существенно увеличила Красноярскому краю финансирование на охрану лесов от пожаров. Всего нам выделили 1,2 миллиарда (рублей), что почти в 4 раза больше, чем в 2021 году. Из регионального бюджета в инициативном порядке направляем 372 миллиона рублей. Мы готовы увеличить это финансирование, если будет необходимо. В крае значительно расширена группировка сил и средств для борьбы с лесными пожарами на случай осложнения обстановки - почти 4,5 тысячи человек и 1824 единицы техники", - цитирует Усса пресс-служба.По словам губернатора, в группировку входят лесопожарные формирования, сотрудники предприятий-арендаторов лесных участков, пожарные подразделения МЧС России. Губернатор отметил, что налажено эффективное взаимодействие с лесопользователями.В качестве дополнительных сил в регионе созданы 675 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью более 4 тысяч человек. На их вооружении находятся 258 единиц пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.По данным властей, для контроля над паводковой ситуацией в регионе сформированы необходимые силы реагирования, подготовлены пункты временного размещения, специалисты отрабатывают вопросы межведомственного взаимодействия. Для защиты от подтоплений в крае продолжается ремонт и строительство гидротехнических сооружений, а также проводятся обследования водоохранных зон. В этом году начнется активная работа по расчистке русел рек Минусинка, Кан, Кадат.На случай ЧС создан резерв материальных ресурсов: индивидуальных рационов питания, палаток, кроватей, респираторов, аварийных осветительных установок, теплой одежды. Для ослабления ледового покрова муниципалитеты проводят превентивные мероприятия по распиловке и чернению льда, ледокольные и взрывные работы."Глава региона подчеркнул, что имеющиеся силы и средства, а также заранее подготовленные и отработанные алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации возможных ЧС позволят минимизировать риски в период весеннего половодья, паводков и в пожароопасный период 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220125/kater-1769369467.html

https://ria.ru/20220111/fond-1767317904.html

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красноярский край

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Ольга Маркова

александр усс, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество