15:08 01.03.2022 (обновлено: 15:25 01.03.2022)
В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Нифантьев: в России не будет скачков цен на лекарства и пустых полок
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
Покупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все жизненно необходимые лекарственные препараты, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и резкий скачок цен на них невозможен, заявил член комитета ГД по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, напомнив также о механизме принудительного лицензирования в РФ не имеющих аналогов препаратов.
"Мы не ожидаем резких скачков цен и пустых полок в аптеках. Все жизненно необходимые лекарства подлежат госконтролю. Сегодня на фармрынке и производители, и продавцы работают в плановом режиме. Правительство выстроило эффективное регулирование цен. Все жизненно необходимые лекарственные препараты, а это почти половина всех лекарственных препаратов, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и на них невозможен резкий скачок цен", - приводит слова депутата пресс-служба партии "Единая Россия".
Так, по его оценке, более 60% лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках, отечественного производства, а подавляющее большинство субстанций для производства лекарств в мире - из Индии и Китая, стран союзников РФ, поэтому выстроенная цепочка поставок сохраняется.
"На данный момент введённые санкции не затрагивают вопросы фармацевтики и ее поставок. Даже в том случае, если Польша запретит проезд через свои территории, будут просто изменены логистические маршруты. И еще одно важное замечание - если производитель какого-то препарата, не имеющего аналогов в стране, прекратит ввоз таких препаратов в Россию, то государство введет процедуру принудительного лицензирования для возможности производства этого лекарства в нашей стране", - пояснил Нифантьев.