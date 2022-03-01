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В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме
В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2022
В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме
Все жизненно необходимые лекарственные препараты, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и резкий скачок цен на них невозможен, заявил член РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:08
2022-03-01T15:25
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все жизненно необходимые лекарственные препараты, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и резкий скачок цен на них невозможен, заявил член комитета ГД по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, напомнив также о механизме принудительного лицензирования в РФ не имеющих аналогов препаратов."Мы не ожидаем резких скачков цен и пустых полок в аптеках. Все жизненно необходимые лекарства подлежат госконтролю. Сегодня на фармрынке и производители, и продавцы работают в плановом режиме. Правительство выстроило эффективное регулирование цен. Все жизненно необходимые лекарственные препараты, а это почти половина всех лекарственных препаратов, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и на них невозможен резкий скачок цен", - приводит слова депутата пресс-служба партии "Единая Россия".Так, по его оценке, более 60% лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках, отечественного производства, а подавляющее большинство субстанций для производства лекарств в мире - из Индии и Китая, стран союзников РФ, поэтому выстроенная цепочка поставок сохраняется."На данный момент введённые санкции не затрагивают вопросы фармацевтики и ее поставок. Даже в том случае, если Польша запретит проезд через свои территории, будут просто изменены логистические маршруты. И еще одно важное замечание - если производитель какого-то препарата, не имеющего аналогов в стране, прекратит ввоз таких препаратов в Россию, то государство введет процедуру принудительного лицензирования для возможности производства этого лекарства в нашей стране", - пояснил Нифантьев.
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единая россия, россия, госдума рф
15:08 01.03.2022 (обновлено: 15:25 01.03.2022)
 
В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Нифантьев: в России не будет скачков цен на лекарства и пустых полок

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все жизненно необходимые лекарственные препараты, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и резкий скачок цен на них невозможен, заявил член комитета ГД по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, напомнив также о механизме принудительного лицензирования в РФ не имеющих аналогов препаратов.
"Мы не ожидаем резких скачков цен и пустых полок в аптеках. Все жизненно необходимые лекарства подлежат госконтролю. Сегодня на фармрынке и производители, и продавцы работают в плановом режиме. Правительство выстроило эффективное регулирование цен. Все жизненно необходимые лекарственные препараты, а это почти половина всех лекарственных препаратов, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и на них невозможен резкий скачок цен", - приводит слова депутата пресс-служба партии "Единая Россия".
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Так, по его оценке, более 60% лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках, отечественного производства, а подавляющее большинство субстанций для производства лекарств в мире - из Индии и Китая, стран союзников РФ, поэтому выстроенная цепочка поставок сохраняется.
"На данный момент введённые санкции не затрагивают вопросы фармацевтики и ее поставок. Даже в том случае, если Польша запретит проезд через свои территории, будут просто изменены логистические маршруты. И еще одно важное замечание - если производитель какого-то препарата, не имеющего аналогов в стране, прекратит ввоз таких препаратов в Россию, то государство введет процедуру принудительного лицензирования для возможности производства этого лекарства в нашей стране", - пояснил Нифантьев.
 
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