https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html

В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме

В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2022

В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме

Все жизненно необходимые лекарственные препараты, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и резкий скачок цен на них невозможен, заявил член РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:08

2022-03-01T15:08

2022-03-01T15:25

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все жизненно необходимые лекарственные препараты, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и резкий скачок цен на них невозможен, заявил член комитета ГД по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, напомнив также о механизме принудительного лицензирования в РФ не имеющих аналогов препаратов."Мы не ожидаем резких скачков цен и пустых полок в аптеках. Все жизненно необходимые лекарства подлежат госконтролю. Сегодня на фармрынке и производители, и продавцы работают в плановом режиме. Правительство выстроило эффективное регулирование цен. Все жизненно необходимые лекарственные препараты, а это почти половина всех лекарственных препаратов, реализующихся в аптеках, подлежат государственному контролю и на них невозможен резкий скачок цен", - приводит слова депутата пресс-служба партии "Единая Россия".Так, по его оценке, более 60% лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках, отечественного производства, а подавляющее большинство субстанций для производства лекарств в мире - из Индии и Китая, стран союзников РФ, поэтому выстроенная цепочка поставок сохраняется."На данный момент введённые санкции не затрагивают вопросы фармацевтики и ее поставок. Даже в том случае, если Польша запретит проезд через свои территории, будут просто изменены логистические маршруты. И еще одно важное замечание - если производитель какого-то препарата, не имеющего аналогов в стране, прекратит ввоз таких препаратов в Россию, то государство введет процедуру принудительного лицензирования для возможности производства этого лекарства в нашей стране", - пояснил Нифантьев.

https://ria.ru/20220301/ekonomika-1775812613.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

единая россия, россия, госдума рф