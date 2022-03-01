https://ria.ru/20220301/kurs-1775743324.html

ЦБ в рамках интервенций продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей

ЦБ в рамках интервенций продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.03.2022

ЦБ в рамках интервенций продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей

Банк России во второй день объявленных валютных интервенций, 25 февраля, продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:06

2022-03-01T10:06

2022-03-01T10:23

доллар

признание днр и лнр в россии

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcea11344d23f8b996a72da4e54a2234.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России во второй день объявленных валютных интервенций, 25 февраля, продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Поэтому данные по операциям за пятницу стали известны только во вторник.О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил в четверг, 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения. В тот день было продано валюты на 84,8 миллиарда рублей.Пятница же стала вторым и заключительным днем интервенций. Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила в понедельник, 28 февраля, что в этот день регулятор уже не проводил валютные интервенции из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/valyuta-1775676525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

доллар, признание днр и лнр в россии, экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)