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ЦБ в рамках интервенций продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей
ЦБ в рамках интервенций продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.03.2022
ЦБ в рамках интервенций продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей
Банк России во второй день объявленных валютных интервенций, 25 февраля, продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:06
2022-03-01T10:23
доллар
признание днр и лнр в россии
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России во второй день объявленных валютных интервенций, 25 февраля, продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Поэтому данные по операциям за пятницу стали известны только во вторник.О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил в четверг, 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения. В тот день было продано валюты на 84,8 миллиарда рублей.Пятница же стала вторым и заключительным днем интервенций. Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила в понедельник, 28 февраля, что в этот день регулятор уже не проводил валютные интервенции из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы.
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доллар, признание днр и лнр в россии, экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:06 01.03.2022 (обновлено: 10:23 01.03.2022)
 
ЦБ в рамках интервенций продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей

ЦБ в рамках интервенций продал 25 февраля на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России во второй день объявленных валютных интервенций, 25 февраля, продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Поэтому данные по операциям за пятницу стали известны только во вторник.
О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил в четверг, 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения. В тот день было продано валюты на 84,8 миллиарда рублей.
Пятница же стала вторым и заключительным днем интервенций. Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила в понедельник, 28 февраля, что в этот день регулятор уже не проводил валютные интервенции из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 20:52Сказано в эфире
Эксперт: валюты на внутреннем рынке будет достаточно
 
ДолларПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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