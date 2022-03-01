Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева
Парламент Крыма выпустил резолюцию, в которой заявил об угрозе реваншистских планов Киева
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Киевский режим своими реваншистскими настроениями в отношении Крыма, стремлением в НАТО и решимостью обрести ядерный статус представляет реальную угрозу России и всему миру, говорится в обращении президиума крымского парламента.
"Безнаказанность и вседозволенность, предоставленные киевскому режиму, сформировавшемуся в итоге государственного переворота 2014 года, привели к тому, что он стал представлять реальную угрозу непосредственно Российской Федерации, миру и стабильности. Речь о реваншистских планах Киева по поводу Крыма, намерении руководства Украины обрести ядерный статус в сочетании с готовностью допустить на свою территорию военные контингенты, разместить инфраструктуру НАТО. Всё это нельзя было терпеть, оставлять без жёсткой реакции", - говорится в обращении, опубликованном на сайте госсовета Крыма.
Парламентарии Крыма обратились к украинскому народу, призвав убеждать украинских военнослужащих прекратить сопротивление.
"Берите свое будущее в собственные руки! Мы в течение десятилетий вместе с вами боролись против украинского неонацизма. Сейчас у вас есть уникальный шанс довести эту борьбу до победного конца. Содействуйте российской армии! Убеждайте украинских военнослужащих прекратить сопротивление! Сохраним для будущей свободной Украины как можно больше жизней!" - говорится в обращении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
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