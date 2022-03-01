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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/krym-1775856217.html
Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева
Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева - РИА Новости, 01.03.2022
Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева
Киевский режим своими реваншистскими настроениями в отношении Крыма, стремлением в НАТО и решимостью обрести ядерный статус представляет реальную угрозу России... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:52
2022-03-01T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
республика крым
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Киевский режим своими реваншистскими настроениями в отношении Крыма, стремлением в НАТО и решимостью обрести ядерный статус представляет реальную угрозу России и всему миру, говорится в обращении президиума крымского парламента.Президиум госсовета республики Крым опубликовал обращение, в котором поддержал проведение специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины."Безнаказанность и вседозволенность, предоставленные киевскому режиму, сформировавшемуся в итоге государственного переворота 2014 года, привели к тому, что он стал представлять реальную угрозу непосредственно Российской Федерации, миру и стабильности. Речь о реваншистских планах Киева по поводу Крыма, намерении руководства Украины обрести ядерный статус в сочетании с готовностью допустить на свою территорию военные контингенты, разместить инфраструктуру НАТО. Всё это нельзя было терпеть, оставлять без жёсткой реакции", - говорится в обращении, опубликованном на сайте госсовета Крыма.Парламентарии Крыма обратились к украинскому народу, призвав убеждать украинских военнослужащих прекратить сопротивление."Берите свое будущее в собственные руки! Мы в течение десятилетий вместе с вами боролись против украинского неонацизма. Сейчас у вас есть уникальный шанс довести эту борьбу до победного конца. Содействуйте российской армии! Убеждайте украинских военнослужащих прекратить сопротивление! Сохраним для будущей свободной Украины как можно больше жизней!" - говорится в обращении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
https://ria.ru/20220228/krym-1775636821.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
россия
республика крым
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, россия, республика крым, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:52 01.03.2022
 
Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева

Парламент Крыма выпустил резолюцию, в которой заявил об угрозе реваншистских планов Киева

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Киевский режим своими реваншистскими настроениями в отношении Крыма, стремлением в НАТО и решимостью обрести ядерный статус представляет реальную угрозу России и всему миру, говорится в обращении президиума крымского парламента.
Президиум госсовета республики Крым опубликовал обращение, в котором поддержал проведение специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 18:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым
"Безнаказанность и вседозволенность, предоставленные киевскому режиму, сформировавшемуся в итоге государственного переворота 2014 года, привели к тому, что он стал представлять реальную угрозу непосредственно Российской Федерации, миру и стабильности. Речь о реваншистских планах Киева по поводу Крыма, намерении руководства Украины обрести ядерный статус в сочетании с готовностью допустить на свою территорию военные контингенты, разместить инфраструктуру НАТО. Всё это нельзя было терпеть, оставлять без жёсткой реакции", - говорится в обращении, опубликованном на сайте госсовета Крыма.
Парламентарии Крыма обратились к украинскому народу, призвав убеждать украинских военнослужащих прекратить сопротивление.
"Берите свое будущее в собственные руки! Мы в течение десятилетий вместе с вами боролись против украинского неонацизма. Сейчас у вас есть уникальный шанс довести эту борьбу до победного конца. Содействуйте российской армии! Убеждайте украинских военнослужащих прекратить сопротивление! Сохраним для будущей свободной Украины как можно больше жизней!" - говорится в обращении.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
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