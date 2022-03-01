https://ria.ru/20220301/krym-1775856217.html

Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева

Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева - РИА Новости, 01.03.2022

Парламент Крыма в резолюции заявил об угрозе реваншистских планов Киева

Киевский режим своими реваншистскими настроениями в отношении Крыма, стремлением в НАТО и решимостью обрести ядерный статус представляет реальную угрозу России... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:52

2022-03-01T15:52

2022-03-01T15:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

республика крым

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_9db96a8a64725fe5aa4484f31830704f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Киевский режим своими реваншистскими настроениями в отношении Крыма, стремлением в НАТО и решимостью обрести ядерный статус представляет реальную угрозу России и всему миру, говорится в обращении президиума крымского парламента.Президиум госсовета республики Крым опубликовал обращение, в котором поддержал проведение специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины."Безнаказанность и вседозволенность, предоставленные киевскому режиму, сформировавшемуся в итоге государственного переворота 2014 года, привели к тому, что он стал представлять реальную угрозу непосредственно Российской Федерации, миру и стабильности. Речь о реваншистских планах Киева по поводу Крыма, намерении руководства Украины обрести ядерный статус в сочетании с готовностью допустить на свою территорию военные контингенты, разместить инфраструктуру НАТО. Всё это нельзя было терпеть, оставлять без жёсткой реакции", - говорится в обращении, опубликованном на сайте госсовета Крыма.Парламентарии Крыма обратились к украинскому народу, призвав убеждать украинских военнослужащих прекратить сопротивление."Берите свое будущее в собственные руки! Мы в течение десятилетий вместе с вами боролись против украинского неонацизма. Сейчас у вас есть уникальный шанс довести эту борьбу до победного конца. Содействуйте российской армии! Убеждайте украинских военнослужащих прекратить сопротивление! Сохраним для будущей свободной Украины как можно больше жизней!" - говорится в обращении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

https://ria.ru/20220228/krym-1775636821.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

россия

республика крым

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, республика крым, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр